Песков: решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин

Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что бывший президент Сирии вместе с членами семьи прибыл в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Башар Асад

Фото: пресс-служба президента РФ

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение»,— сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что «по местонахождению господина Асада сказать нечего», а в официальном графике Владимира Путина встречи с ним нет.

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обязан официально объявлять о предоставлении убежища кому-либо. Он также счел некорректным сравнение содержания заключенных в Сирии и предоставление убежища Башару Асаду. «Здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае»,— добавил пресс-секретарь.

8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве Башара Асада. В СМИ появились сообщения, что президент вылетел из Дамаска, его местонахождение было неизвестно в течение нескольких часов. МИД РФ тогда же сообщил, что Башар Асад, возглавляший Сирию с 2000 года, «принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирия вышла шоком».