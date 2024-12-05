Цифра тянется к управлению

“Ъ” ознакомился с финальной редакцией нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», представленного в четверг на совете по стратегическому планированию у президента. В секретариате куратора — вице-премьера Дмитрия Григоренко— “Ъ” подтвердили актуальность документа. В Белом доме воспринимают нацпроект как центральный для всей системы НП — цифровую инфраструктуру, опереться на которую смогут и государство, и бизнес. Поэтому офис господина Григоренко закладывает в него широкий набор универсальных решений и принципов, задающих рамку цифровизации в целом. Среди них — универсализация подходов, расширение практики эксплуатации универсальных сервисов и модулей, а также допуск к этой инфраструктуре частных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куратор нацпроекта «Экономика данных», вице-премьер и глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко намерен развернуть скоординированное строительство инфраструктуры для развития новых цифровых проектов кабинета Михаила Мишустина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Куратор нацпроекта «Экономика данных», вице-премьер и глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко намерен развернуть скоординированное строительство инфраструктуры для развития новых цифровых проектов кабинета Михаила Мишустина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего нацпроект обойдется бюджету в относительно «скромный» 1 трлн руб. на шесть лет, еще 420 млрд руб. вложат частные инвесторы. Сам по себе нацпроект в Белом доме видят продолжением «цифровой» политики Михаила Мишустина по организации «сервисного государства» — эта активность Белого дома доказала эффективность и в пандемию, и при адаптации экономики к новым условиям после февраля 2022 года. Во многом тематикой занимается вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, который и курирует нацпроект.

В составе НП — восемь федеральных проектов. ФП «Цифровые платформы» (142 млрд руб. до 2030 года) меняет сам взгляд на цифровизацию — предполагается, что разнообразие из 1,6 тыс. существующих госинформсистем будет постепенно «свернуто» в несколько отраслевых платформ с единым подходом к цифровым потребностям государства в постановке задач, экспертизы и аудита, в том числе технологического, который будет контролировать соответствие закладываемых мощностей, ресурсов и затрат задачам.

Госплатформы консолидируют необходимые для этого модули — от витрин данных и кибербезопасности до «железной» инфраструктуры.

В частности, в рамках платформенного подхода в цифровом контуре Белого дома появится институт единого цифрового заказчика, который будет помогать ведомствам формулировать задачи и подбирать оптимальные по затратам, срокам и мощностям варианты исполнения, а также принимать работы у исполнителей — заказ ГИС без его участия в Белом доме планируют запретить, говорят в секретариате вице-премьера.

Единым заказчиком в «госцифре» станет ЦЭКИ — центр эксплуатации критической инфраструктуры, он же разработает государственные IT-стандарты и будет вести реестр всех госзаказов в этой сфере, чтобы исключить дублирование.

Первые цифровые платформы появятся в образовании, науке, спорте, управлении городской средой и исполнении хозяйствующих функций субъектов РФ.

ФП «Цифровое госуправление» станет самым дорогим федеральным проектом в составе нацпроекта — 480 млрд руб. на шесть лет, их предполагается направить на формирование инфраструктуры, на которой будут развернуты государственные цифровые платформы, а также на развитие отдельных критических ГИС.

В частности, в этом ФП — системы для Росфинмониторинга, цифрового аудита Счетной палаты, ГИС «Антикартель» для ФАС, ГосСОПКА, ГАС «Выборы 2.0», доработка ГАС «Правосудие», цифровизация миграционного учета, создание платформ для МИД и МВД.

В том же проекте модули для платформенной цифровизации — витрины и каналы обмена данными, «Гособлако», модуль тестирования безопасности ГИС и ИИ-решений, а также система динамического распределения нагрузки.

ФП «Искусственный интеллект» (65 млрд руб. на шесть лет), в свою очередь, станет «лабораторией» по внедрению ИИ в госуправление (господин Григоренко — сторонник сокращения госаппарата, см. “Ъ” от 11 ноября).

Для этого предполагается создание единой доверенной госплатформы для обмена и анализа данных, стандартов их качества, развитие ИИ-подсистем ГАС «Управление» и обучение студентов в Аналитическом центре при правительстве — «кадрового резерва» Белого дома.

Еще одним близким по смыслу проектом станет ФП «Статистика и прогнозирование» (13,3 млрд руб.) — в его рамках Белый дом будет экспериментировать с расширением пула данных и сближением официальных статистических и оперативных цифр ГИС для ускорения обработки первых и повышения достоверности вторых.

Основные мероприятия ФП «Отечественные решения» (64 млрд руб. до 2030 года) — это гранты РФРИТ на «индустриальное» ПО, российское оборудование 5G и т. п. 30 млрд руб. получит ФП «Исследования и разработки» — в основном это работы в области квантовых вычислений и перспективные исследования в области связи 6G. Отдельный ФП «Инфраструктура кибербезопасности» (74 млрд руб.) — де-факто организация модуля кибербезопасности для государственных платформ (автоматизированная система безопасности российского сегмента интернета на 59 млрд руб., платформа противодействия интернет-мошенничеству на 6,1 млрд руб. и борьба с утечками персональных данных).

«Кадровый» ФП нацпроекта (43,6 млрд руб.) посвящен программе вовлечения школьников в IT на базе АНО «Университет НТИ» (30 млрд руб.) и практическое обучение студентов в вузах на базе аккредитованных IT-компаний — без бюджетных средств. Также «бесплатным» для казны станет создание в РФ системы подтверждения квалификации разработчиков ПО. Инженерным же обеспечением нацпроекта станет ФП «Доступ в интернет», предполагающий полное покрытие территории РФ спутниковым wi-fi — за счет создания низкоорбитальной спутниковой группировки из 383 небольших спутников широкополосной передачи данных, практической реализацией проекта занимается ООО «Бюро 1440».

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Олег Сапожков