Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цифра тянется к управлению

Что внутри у нацпроекта «Экономика данных»

“Ъ” ознакомился с финальной редакцией нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», представленного в четверг на совете по стратегическому планированию у президента. В секретариате куратора — вице-премьера Дмитрия Григоренко— “Ъ” подтвердили актуальность документа. В Белом доме воспринимают нацпроект как центральный для всей системы НП — цифровую инфраструктуру, опереться на которую смогут и государство, и бизнес. Поэтому офис господина Григоренко закладывает в него широкий набор универсальных решений и принципов, задающих рамку цифровизации в целом. Среди них — универсализация подходов, расширение практики эксплуатации универсальных сервисов и модулей, а также допуск к этой инфраструктуре частных компаний.

Куратор нацпроекта «Экономика данных», вице-премьер и глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко намерен развернуть скоординированное строительство инфраструктуры для развития новых цифровых проектов кабинета Михаила Мишустина

Куратор нацпроекта «Экономика данных», вице-премьер и глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко намерен развернуть скоординированное строительство инфраструктуры для развития новых цифровых проектов кабинета Михаила Мишустина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Куратор нацпроекта «Экономика данных», вице-премьер и глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко намерен развернуть скоординированное строительство инфраструктуры для развития новых цифровых проектов кабинета Михаила Мишустина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего нацпроект обойдется бюджету в относительно «скромный» 1 трлн руб. на шесть лет, еще 420 млрд руб. вложат частные инвесторы. Сам по себе нацпроект в Белом доме видят продолжением «цифровой» политики Михаила Мишустина по организации «сервисного государства» — эта активность Белого дома доказала эффективность и в пандемию, и при адаптации экономики к новым условиям после февраля 2022 года. Во многом тематикой занимается вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, который и курирует нацпроект.

В составе НП — восемь федеральных проектов. ФП «Цифровые платформы» (142 млрд руб. до 2030 года) меняет сам взгляд на цифровизацию — предполагается, что разнообразие из 1,6 тыс. существующих госинформсистем будет постепенно «свернуто» в несколько отраслевых платформ с единым подходом к цифровым потребностям государства в постановке задач, экспертизы и аудита, в том числе технологического, который будет контролировать соответствие закладываемых мощностей, ресурсов и затрат задачам.

  • Госплатформы консолидируют необходимые для этого модули — от витрин данных и кибербезопасности до «железной» инфраструктуры.
  • В частности, в рамках платформенного подхода в цифровом контуре Белого дома появится институт единого цифрового заказчика, который будет помогать ведомствам формулировать задачи и подбирать оптимальные по затратам, срокам и мощностям варианты исполнения, а также принимать работы у исполнителей — заказ ГИС без его участия в Белом доме планируют запретить, говорят в секретариате вице-премьера.
  • Единым заказчиком в «госцифре» станет ЦЭКИ — центр эксплуатации критической инфраструктуры, он же разработает государственные IT-стандарты и будет вести реестр всех госзаказов в этой сфере, чтобы исключить дублирование.
  • Первые цифровые платформы появятся в образовании, науке, спорте, управлении городской средой и исполнении хозяйствующих функций субъектов РФ.

ФП «Цифровое госуправление» станет самым дорогим федеральным проектом в составе нацпроекта — 480 млрд руб. на шесть лет, их предполагается направить на формирование инфраструктуры, на которой будут развернуты государственные цифровые платформы, а также на развитие отдельных критических ГИС.

  • В частности, в этом ФП — системы для Росфинмониторинга, цифрового аудита Счетной палаты, ГИС «Антикартель» для ФАС, ГосСОПКА, ГАС «Выборы 2.0», доработка ГАС «Правосудие», цифровизация миграционного учета, создание платформ для МИД и МВД.
  • В том же проекте модули для платформенной цифровизации — витрины и каналы обмена данными, «Гособлако», модуль тестирования безопасности ГИС и ИИ-решений, а также система динамического распределения нагрузки.

ФП «Искусственный интеллект» (65 млрд руб. на шесть лет), в свою очередь, станет «лабораторией» по внедрению ИИ в госуправление (господин Григоренко — сторонник сокращения госаппарата, см. “Ъ” от 11 ноября).

  • Для этого предполагается создание единой доверенной госплатформы для обмена и анализа данных, стандартов их качества, развитие ИИ-подсистем ГАС «Управление» и обучение студентов в Аналитическом центре при правительстве — «кадрового резерва» Белого дома.

Еще одним близким по смыслу проектом станет ФП «Статистика и прогнозирование» (13,3 млрд руб.) — в его рамках Белый дом будет экспериментировать с расширением пула данных и сближением официальных статистических и оперативных цифр ГИС для ускорения обработки первых и повышения достоверности вторых.

Основные мероприятия ФП «Отечественные решения» (64 млрд руб. до 2030 года) — это гранты РФРИТ на «индустриальное» ПО, российское оборудование 5G и т. п. 30 млрд руб. получит ФП «Исследования и разработки» — в основном это работы в области квантовых вычислений и перспективные исследования в области связи 6G. Отдельный ФП «Инфраструктура кибербезопасности» (74 млрд руб.) — де-факто организация модуля кибербезопасности для государственных платформ (автоматизированная система безопасности российского сегмента интернета на 59 млрд руб., платформа противодействия интернет-мошенничеству на 6,1 млрд руб. и борьба с утечками персональных данных).

«Кадровый» ФП нацпроекта (43,6 млрд руб.) посвящен программе вовлечения школьников в IT на базе АНО «Университет НТИ» (30 млрд руб.) и практическое обучение студентов в вузах на базе аккредитованных IT-компаний — без бюджетных средств. Также «бесплатным» для казны станет создание в РФ системы подтверждения квалификации разработчиков ПО. Инженерным же обеспечением нацпроекта станет ФП «Доступ в интернет», предполагающий полное покрытие территории РФ спутниковым wi-fi — за счет создания низкоорбитальной спутниковой группировки из 383 небольших спутников широкополосной передачи данных, практической реализацией проекта занимается ООО «Бюро 1440».

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Олег Сапожков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...