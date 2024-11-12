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Коммерсантъ FM
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Связи ищут частоту

Операторы ускоряют темпы перехода на другие стандарты

За 2024 год операторы связи увеличили долю использования технологии 4G до 96% против 90% на начало 2023 года. Аналитики связывают это с рефармингом (перераспределение частот), однако говорят, что полного перехода на четвертое поколение связи пока ждать не приходится. Поэтому в условиях дефицита частот операторы полностью отключают 3G, а также строят LTE-сети в более низких диапазонах.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Операторы большой четверки («Вымпелком», «МегаФон», МТС, t2) за десять месяцев 2024 года увеличили долю использования 4G на 4 п. п., до 96,5%, следует из данных компании Vigo (разрабатывает средства для мониторинга и управления качеством сети), с которыми ознакомился “Ъ”. При этом за аналогичный период прошлого года доля использования 4G выросла с 90,14% на 2,5 п. п.

«Данные говорят о том, что развитие 4G-сетей идет, несмотря на существующие санкционные ограничения. Операторы активно проводят рефарминг частотного диапазона 2100 МГц, заменяя на нем 3G-технологию на 4G. Есть подобные примеры и на частотном диапазоне 900 МГц, где операторы заменяют 2G на 4G»,— объясняет Антон Прокопенко, директор по продуктам компании Vigo.

В прошлом году операторы связи утверждали, что скорость мобильного интернета растет на 10–12%, в первую очередь за счет перевода частот для 3G в стандарт 4G. Но этот механизм имеет ограничения: без выделения дополнительных частот или появления отечественного оборудования для расширения сетей дальнейший рост скорости может быть проблематичным (см. “Ъ” от 12 июля 2023 года).

При этом полного перехода на 4G в ближайшем будущем не произойдет, говорит Антон Прокопенко: «Стабильный процент на 2G все же останется. 3G действительно могут довольно скоро полностью отключить — с передачей данных на 3G-частотах 4G-технология справится точно лучше, голосовые звонки прекрасно работают на базе VoLTE (Voice over LTE — голос по LTE). Более того, на базе 2G работает много M2M (межмашинное взаимодействие) устройств и все еще популярные кнопочные телефоны, пользователям которых нужна лишь голосовая связь».

Увеличение доли использования 4G в сетях «МегаФона» объясняется рефармингом частот в 75 субъектах РФ в этом году и строительством LTE-сети в низких диапазонах частот. «В рамках проектов устранения цифрового неравенства и покрытия федеральных автодорог реализуем с партнерами шеринг базовых станций»,— говорят в компании. «В 2024 году мы выполним рефарминги в 53 субъектах, что на 19 больше, чем в прошлом году»,— рассказали “Ъ” в «Вымпелкоме». В компании добавили, что также полностью отключали технологию 3G в целых субъектах, например, в Москве и Московской области.

Еще пять лет, и операторов связи полностью переведут на российское оборудование

В МТС говорят, что в этом году реализовали «все намеченные планы не только по рефармингу, но и отключению сетей 3G». В t2 (ранее Tele2) говорят, что также выполнили свои планы по рефармингу. «С января компания провела его по диапазону 2100 МГц под технологию LTE в 42 регионах. Помимо рефарминга, технические работы по поддержанию качества инфраструктуры включают установку новых базовых станций, агрегацию несущих, довесы оборудования на уже существующие конструкции»,— объясняют в t2.

«Рост мобильного трафика в России год к году может составлять от 20% до 50%,— объясняет заместитель директора АНО "Платформа НТИ" Никита Уткин.— Выделенный операторам связи частотный ресурс в наиболее подходящих для развития сетей диапазонах практически исчерпан». В Москве дефицит частотного ресурса достигает 50%: «Ограниченный доступ к частотам может привести к перегрузке сетей в условиях растущего потребления трафика и росту цен на услуги связи». Он говорит, что операторы пойдут на этот шаг, чтобы компенсировать затраты на поддержание качества покрытия и физическое расширение сети.

Алексей Жабин

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