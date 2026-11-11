При атаке БПЛА в Адыгее загорелась кровля пятиэтажного дома
ВСУ атаковали Адыгею с помощью беспилотников. При падении обломков сбитых БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района загорелась кровля пятиэтажного дома. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
По словам господина Кумпилова, пожар уже потушили. При атаке обошлось без разрушений и пострадавших, заверил он. Администрация муниципалитета создает рабочую комиссию. На сегодня запланирован обход, чтобы выявить поврежденные квартиры и оценить степень их повреждения, уточнил глава региона.
Кровлю дома восстановят «в сжатые сроки» по договоренности с фирмой-застройщиком ГК «Дарстрой», рассказал Мурат Кумпилов. Сколько всего дронов сбили ночью над регионом, в сообщении не уточняется.