При атаке БПЛА в Адыгее загорелась кровля пятиэтажного дома

По словам господина Кумпилова, пожар уже потушили. При атаке обошлось без разрушений и пострадавших, заверил он. Администрация муниципалитета создает рабочую комиссию. На сегодня запланирован обход, чтобы выявить поврежденные квартиры и оценить степень их повреждения, уточнил глава региона.