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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

При атаке БПЛА в Адыгее загорелась кровля пятиэтажного дома

ВСУ атаковали Адыгею с помощью беспилотников. При падении обломков сбитых БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района загорелась кровля пятиэтажного дома. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
По словам господина Кумпилова, пожар уже потушили. При атаке обошлось без разрушений и пострадавших, заверил он. Администрация муниципалитета создает рабочую комиссию. На сегодня запланирован обход, чтобы выявить поврежденные квартиры и оценить степень их повреждения, уточнил глава региона.
Кровлю дома восстановят «в сжатые сроки» по договоренности с фирмой-застройщиком ГК «Дарстрой», рассказал Мурат Кумпилов. Сколько всего дронов сбили ночью над регионом, в сообщении не уточняется.
Атаки беспилотников
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