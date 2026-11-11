Совет директоров Fix Price рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
Fix Price может выплатить дивиденды в размере 0,1 рубля на акцию за 9 месяцев
Совет директоров Fix Price рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 0,1 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели компания планирует направить 10 млрд руб.
Итоговое собрание акционеров по вопросу дивидендов назначено на 16 декабря. Тех, кто вправе получить выплату, определят до 28 декабря. Согласно дивидендной политике, Fix Price стремится направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.
Акции компании после рекомендации совета директоров выросли на 9,01% — до 0,59 руб., свидетельствуют данные торгов в 9:50 мск.