Совет директоров Fix Price рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев

Итоговое собрание акционеров по вопросу дивидендов назначено на 16 декабря. Тех, кто вправе получить выплату, определят до 28 декабря. Согласно дивидендной политике, Fix Price стремится направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.