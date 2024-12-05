МОК выступил против награждения

Международный олимпийский комитет (МОК) в лице своего официального представителя Марка Адамса подверг критике практику выплаты международными спортивными федерациями вознаграждений за результаты, показанные на Играх. Первым на такой шаг решился глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу. Он пообещал по $50 тыс. каждому легкоатлетическому чемпиону Парижа-2024. В МОК полагают, что это порочная практика, только усиливающая неравенство. Возможно, впрочем, что реакция МОК вызвана не столько заботой о справедливости, сколько стремлением не позволить господину Коу набрать рейтинговые очки перед выборами нового президента МОК, которые состоятся в марте 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу

Фото: Dylan Martinez / Reuters Глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Международный олимпийский комитет вновь высказал свою позицию по поводу выплаты денежного вознаграждения медалистам Игр (речь идет о средствах, которыми атлетов вознаграждают международные федерации). Как заявил официальный представитель МОК Марк Адамс, выплата призовых за результаты, показанные на Олимпиаде, лишь способствует обогащению ограниченной группы элитных спортсменов, которые и без того ни в чем не нуждаются, но при этом отнимает ресурсы у тех, кто не достиг элитного уровня. Заявление господина Адамса прозвучало после первого дня начавшегося в среду совещания с участием руководства МОК и международных федераций.

Вероятной мишенью комментариев господина Адамса, который ввиду занимаемой должности является рупором действующего президента МОК Томаса Баха (он покинет пост весной будущего года, поскольку, согласно правилам, уже не имеет права на переизбрание), являлся президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу. Собственно, кроме него ни один руководитель международной спортивной федерации и не объявлял о назначении спортсменам призовых. А вот господин Коу незадолго до старта Игр-2024 в Париже пообещал каждому легкоатлету, ставшему чемпионом, по $50 тыс.

По словам Марка Адамса, руководство МОК в ходе обсуждения вопроса о призовых на Играх подняло вопрос о справедливости. На этот раз господин Адамс не стал развивать свою мысль, но ранее, по ходу Игр-2024 в Париже, он заявлял агентству AP, что если всем медалистам нужно будет выдавать денежную награду от федераций за выступление, то «мы обретем тысячу получателей». «Почти все они будут из стран, которые хорошо финансируют спорт. А 65% обладателей индивидуальных и командных наград по статистике представляют всего 15 национальных олимпийских комитетов»,— отмечал господин Адамс. По его мнению, назначение выплат от федераций только «усиливает неравенство», а также ведет к деградации, способной превратить Олимпиады в сугубо «элитарное» событие.

Не исключено, что комментарии Марка Адамса относительно выплат World Athletics спортсменам являют собой один из этапов борьбы за кресло президента МОК. Себастьян Коу является одним из фаворитов предстоящих выборов. Его оппонентами будут «тяжеловесы» спортивной политики Хуан Антонио Самаранч-младший (член МОК, первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья), Давид Лапартьян (президент Международного союза велосипедистов, UCI), Моринари Ватанабэ (президент Международной федерации гимнастики), Фейсал ибн Хусейн (член МОК, президент Олимпийского комитета Иордании), а также миллиардер Юхан Элиаш (президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда) и олимпийская чемпионка по плаванию, член исполкома МОК и министр по делам молодежи, спорта и искусства Зимбабве Кирсти Ковентри. Другое дело, что в последнее время у Томаса Баха и Себастьяна Коу наблюдалось некоторое количество противоречий, которые в сумме способны стать достаточным основанием для того, чтобы действующий глава МОК использовал свое влияние для уменьшения шансов господина Коу на избрание. В частности, главы МОК и World Athletics не сошлись в вопросе допуска трансгендеров к женским соревнованиям (Томас Бах был за, Себастьян Коу — против), в вопросе о допуске российских спортсменов к соревнованиям (Бах с большим количеством оговорок это допускает, Коу — отвергает).

Александр Петров