У МОК все TOP

Международный олимпийский комитет (МОК) вступит в новый цикл, сокращенный пандемией коронавируса и переносом Олимпиады в Токио с четырех лет до трех, с хорошими финансовыми перспективами, в том числе благодаря успеху программы премиального партнерства TOP. Предполагается, что в период с 2021 по 2024 год она принесет структуре около $3 млрд. Это в полтора раза больше, чем в заканчивающемся японской Олимпиадой цикле. По своему значению спонсорский вклад в олимпийское движение уже приближается к телевизионному.

В числе наиболее любопытных новостей с очередной сессии Международного олимпийского комитета оказалась новость, касающаяся его финансового положения. Переизбранный на новый срок (см. “Ъ” от 11 марта) президент МОК Томас Бах рассказал о том, сколько, по предварительным прогнозам, принесет структуре реализация программы TOP в следующем олимпийском цикле. Он должен был продлиться с 2020 по 2024 год, но пандемия коронавируса и перенос Олимпиады в Токио (ею завершается цикл предыдущий) сдвинули его начало на ближайшее лето. Господин Бах назвал цифру $3 млрд.

Она выглядит очень впечатляющей. МОК запустил программу TOP, предусматривающую получение спонсорских прав «высшего уровня», на эксклюзивных с точки зрения их использования условиях, например, в маркетинговых целях, в середине 1980-х годов. В настоящий момент у организации 14 таких партнеров. Но именно бурный рост поступления по линии программы демонстрируют лишь в последние десятилетия. В цикле, который предшествовал истекающему (то есть завершившемся Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в 2016 году), они составили чуть больше $1 млрд.

Официальных данных по циклу текущему еще нет, но источники в МОК не скрывали, что поступления от TOP могут достичь отметки $2 млрд.

Теперь выяснилось, что это далеко не предел и произойдет новый скачок.

Речь идет о довольно занимательном моменте. Дело в том, что цифры, приведенные Томасом Бахом, иллюстрируют неожиданную тенденцию. Львиная доля доходов МОК всегда приходилась на средства от продажи телевизионных прав. Так, после цикла, охватывающего период с 2012 по 2016 год, структура зафиксировала общие доходы $5,7 млрд. Почти три четверти из них (73%) пришлось на медиаправа, прежде всего на контракт с NBC, транслирующей Олимпийские игры на Америку. Семь лет назад она продлила соглашение с МОК до 2032 года, а стоимость пролонгации составила $7,75 млрд.

Доля же TOP, хоть и была второй по размеру, ограничивалась 18%. Однако уже в ближайшем будущем, судя по всему, «удельный вес» программы будет намного выше.

Новый рывок Insidethegames связывает с рядом факторов, например, успехом запущенного Томасом Бахом Олимпийского канала, способствующего в числе прочего «продвижению» ключевых партнеров и концепции MIC, совершенствующей подход к отношениям со спонсорами. Правда, при этом обращается внимание на то, что отчасти скачок обусловлен и стечением обстоятельств. Некоторые спонсоры из-за сдвига Олимпиады в Токио согласились оказывать поддержку и после окончания заранее согласованных сроков контрактов. Кроме того, Insidethegames отмечает, что в отличие от телевидения спонсоры нередко расплачиваются не денежными средствами, а услугами и технологиями.

Алексей Доспехов