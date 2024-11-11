iFly идет на посадку

Как выяснил “Ъ”, в РФ должна состояться первая сделка с «мокрым лизингом»: бывший чартерный перевозчик iFly может передать «Аэрофлоту» (MOEX: AFLT) все три оставшихся Airbus A330. В прошлом году iFly надеялся выкупить эти самолеты за счет ФНБ у американского лессора, но не получил средств. По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, «Аэрофлот» поставит эти самолеты на дальневосточных направлениях, а в будущем может выкупить эти лайнеры. Без самолетов iFly после сделки фактически прекратит деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

«Аэрофлот» и бывший чартерный перевозчик iFly обсуждают передачу парка последнего в «мокрый лизинг», сообщили “Ъ” три собеседника в отрасли, в том числе близкий к Минтрансу. Речь идет о трех дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. Условия сделки, по данным собеседников “Ъ”, пока не финализированы. В «Аэрофлоте» отказались комментировать ситуацию, связаться с iFly не удалось.

«Мокрый лизинг» — передача самолетов в эксплуатацию вместе с экипажами — разрешен между российскими авиакомпаниями с 1 сентября. Соглашение между «Аэрофлотом» и iFly должно стать первой подобной сделкой.

Эти самолеты находятся в двойной регистрации, поскольку все еще принадлежат Air Lease Corporation (США). Стоимость лайнеров год назад оценивалась в 8–10 млрд руб. Как писал “Ъ”, в 2023 году iFly рассчитывал на выкуп этих самолетов за счет ФНБ — авиакомпании удалось согласовать условия сделки с зарубежными собственниками и страхователями, которые оформили лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для проведения платежей (см. “Ъ” от 25 октября 2023 года). Но получить финансирование не удалось.

По мнению двух источников “Ъ” на рынке, передача самолетов в «мокрый лизинг» «Аэрофлоту» в будущем может повысить шансы на их переоформление в российскую собственность.

В таком случае новым собственником станет подведомственная Росавиации «НЛК Финанс», как это произошло с Boeing 737–800 Royal Flight, который перешел «Победе» (входит в группу «Аэрофлот»). Оставшаяся без самолетов чартерная Royal Flight прекратила деятельность. По словам двух собеседников “Ъ”, для iFly передача лайнеров «Аэрофлоту» также фактически будет означать остановку работы. Но при «мокром лизинге» авиакомпания, передающая лайнеры, должна сохранять сертификат эксплуатанта.

Впрочем, собеседники “Ъ” отмечают, что пока подвижек по вопросу государственного софинансирования выкупа иностранных самолетов нет. На ВЭФ-2024 глава «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил, что для завершения сделок группы по всем 133 «неурегулированным» самолетам с двойной регистрацией необходимо около 350 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 сентября).

iFly существует с 2009 года. По последним данным СПАРК, 56% iFly принадлежит сооснователю туроператора Tez Tour Александру Буртину, 30% — у компании «Юнокс», связанной с совладельцами аэропорта Внуково, 9% — у компании «Шелковый путь», которую связывают с китайскими инвесторами перевозчика. До 2022 года iFly эксплуатировал девять A330. В 2022 году два из этих лайнеров не вернулись с зарубежного техобслуживания. В реестре сертификатов эксплуатантов на сайте Росавиации за перевозчиком числится шесть воздушных судов, три из которых технически исправны.

После того как iFly лишился возможности летать за рубеж, компания попыталась перестроить модель на регулярные перевозки внутри РФ, запустив рейсы из Сочи в Москву и Петербург, а также на Дальний Восток.

В 2023 год iFly получил чистый убыток в 5 млрд руб. при выручке 2,7 млрд руб.

Один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе говорит, что, в отличие от туристических перевозок с понятной для создателей чартера бизнес-моделью, регулярный сегмент на внутренних рейсах имеет свою специфику по доходности и сезонности популярных направлений. Вероятно, собственников такая бизнес-модель не устроила, полагает источник “Ъ”. Другой собеседник считает, что для iFly мог наступить «удачный момент рассчитаться с кредиторами и выйти из игры».

Парк группы «Аэрофлот» насчитывает 59 широкофюзеляжных воздушных судов (Boeing-777 и B747, А350 и А330). Драматического дефицита провозных емкостей в данном сегменте на сегодня нет ни у группы, ни по отрасли в целом, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Ситуация не отличается от положения дел в среднемагистральном парке, добавляет он: «Есть компетенции и ангарные мощности для ремонтов планера, но серьезные ограничения в части ремонта двигателей и других компонентов и систем». Как поясняет эксперт, пока адекватной замены иностранным самолетам в ближайшем будущем не предвидится, авиакомпании заинтересованы в пополнении флота — прежде всего теми типами, которые уже присутствуют в парке. Это позволит сохранить на ближайшие годы провозные емкости внутри РФ, а также по популярным туристическим маршрутам после «дебермудизации», говорит он.

Айгуль Абдуллина