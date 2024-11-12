Нефть между спросом и надеждой на спрос

ОПЕК четвертый раз подряд снизила прогноз роста спроса на нефть: оценки в ноябрьском отчете Организации стран—экспортеров нефти пересмотрены как на 2024-й, так и на 2025 год. Одной из главных причин при этом назван более слабый, чем предполагалось, спрос в КНР. Впрочем, пространство для корректировки оценок остается: власти Китая встречно продолжают разворачивать новые меры поддержки экономики. Более слабые ожидания, между тем, могут осложнить положение стран ОПЕК+, которые уже отложили на месяц запланированное на декабрь повышение нефтедобычи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hajarah Nalwadda / AP Фото: Hajarah Nalwadda / AP

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) в ноябрьском отчете вновь понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году. Оценка снижается четвертый месяц подряд, в этот раз — на 110 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,82 млн б/с. Таким образом, теперь ожидается, что потребление нефти в этом году составит 104 млн б/с.

Из отчета следует, что оценки несколько сокращены для всех кварталов 2024-го:

для первого — на 10 тыс. б/с, до 102,8 млн б/с,

для второго — на 170 тыс. б/с, до 103,2 млн б/с,

для третьего — на 190 тыс. б/с, до 104,54 млн б/с,

для четвертого — на 50 тыс. б/с, до 105,56 млн б/с.

Понижен в новом докладе и прогноз роста спроса на нефть на 2025 год:

на 103 тыс. б/с, до 1,5 млн б/с,— потребление, полагают в ОПЕК, может составить 105,57 млн б/с.

Напомним, в 2023 году мировой спрос на нефть оценивался организацией в 102,21 млн б/с. Таким образом, предполагается, что рост в ближайшие годы продолжит ускоряться. Поддерживать его, по оценкам ОПЕК, будет спрос на авиаперевозки, а также рост промпроизводства и строительства в странах, не входящих в ОЭСР.

Оценки спроса на ближайшие два года в ноябрьском докладе повышены для стран Европы и США. Для азиатских экономик они, напротив, сокращены. Одной из ключевых причин снижения прогнозов вновь признан более «сдержанный», чем ожидалось, рост потребления в Китае. Отметим, по данным Главного таможенного управления КНР, в октябре среднесуточный объем импорта нефти в стране снизился почти на 5%: до 10,53 млн б/с с 11,07 млн б/с в сентябре.

В целом же за первые десять месяцев года Китай на фоне слабого внутреннего спроса импортировал 457,07 млн тонн нефти, что на 3,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Впрочем, в следующем году динамика может измениться — КНР продолжает разворачивать все новые меры стимулирования экономики. В частности, в конце прошлой недели китайские власти выделили 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на снижение долговой нагрузки местных органов власти, ранее они заметно смягчили условия кредитования (см. “Ъ” от 25 сентября) и усилили поддержку «проблемного сектора» недвижимости (см. “Ъ” от 21 октября).

Пока же более слабые ожидания спроса в этом и следующем году могут повлиять на решение ОПЕК+ о сроках повышения нефтедобычи. Напомним, страны объединения, добровольно снижавшие производство на 2,2 млн б/с с первого квартала 2024-го (см. “Ъ” от 16 февраля), планировали начать его восстановление в октябре. В сентябре повышение добычи было отложено на декабрь, в ноябре — на январь. Ноябрьское решение вице-премьер РФ Александр Новак объяснял снижением сезонного спроса зимой. В долгосрочной же перспективе на сдвиг сроков «вправо» могут повлиять и системные факторы.

Кристина Боровикова