Отнять и защитить

В самом начале будущего года состоится один из главных для России турниров в смешанных единоборствах (MMA) в истории. В его рамках в американском Инглвуде сразу два знаменитых отечественных спортсмена проведут чемпионские бои в UFC, основном в MMA промоушене. Ислам Махачев будет защищать статус лучшего легковеса (до 70 кг) и просто лучшего бойца вне зависимости от весовой категории в поединке против представляющего Армению Армана Царукяна, над которым однажды, пять лет назад, взял верх в очень упорном матче. А Умар Нурмагомедов, двоюродный брат недавно считавшегося ярчайшей звездой смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, попробует отнять титул в весе до 61 кг у неуязвимого в последнее время грузина Мераба Двалишвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не потерпевший пока ни одного поражения Умар Нурмагомедов (на фото) получил шанс отнять звание чемпиона UFC у неуязвимого в последнее время Мераба Двалишвили

Фото: Josh Hedges / Zuffa LLC / Getty Images Не потерпевший пока ни одного поражения Умар Нурмагомедов (на фото) получил шанс отнять звание чемпиона UFC у неуязвимого в последнее время Мераба Двалишвили

Фото: Josh Hedges / Zuffa LLC / Getty Images

Основной в смешанных единоборствах промоушен обнародовал программу своего крупного турнира UFC 311, который состоится в калифорнийском Инглвуде 18 января. Главными его событиями будут два боя с участием российских бойцов. Причем в обоих на кону стоят чемпионские титулы.

Состав последнего поединка шоу не стал сюрпризом. На самом деле еще осенью представители Ислама Махачева и Армана Царукяна, на разных этапах своей биографии представлявшего Россию и Армению, заявляли о том, что договорились о его проведении, в чем не было ничего странного в том числе из-за бэкграунда.

В 2019 году Махачев и Царукян уже пересеклись в UFC, и тот поединок получился чрезвычайно зрелищным и упорным. Ислам Махачев взял верх над тогда еще совсем молодым и неопытным противником.

Вскоре, продолжая побеждать, он заработал репутацию суперзвезды MMA, завоевал чемпионский титул в категории, в которой не так давно, на стыке прошлого и нынешнего десятилетий, царил его выдающийся друг и ментор Хабиб Нурмагомедов, а в 2023 году и вовсе взлетел на верхушку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

У Армана Царукяна путь к первому в жизни чемпионскому бою оказался довольно сложным. Ему пришлось пережить несколько обидных осечек, но череда удачных выступлений, увенчанная апрельским выигрышем у бывшего владельца титула бразильца Чарльза Оливейры, убедила UFC предоставить ему шанс на второй поединок против Ислама Махачева, уже титульный. И расклад в нем вряд ли стоит считать абсолютно очевидным.

Неожиданность — это скорее история про Умара Нурмагомедова, тоже тесно связанного с Хабибом Нурмагомедовым уже не профессиональными, а родственными узами: он двоюродный брат легенды. Дело в том, что еще недавно тема скорого чемпионского боя для Нурмагомедова казалась совершенно неактуальной.

В середине декабря в его графике значился матч против китайца Сун Ядуна. Но он был отменен из-за травмы оппонента, а UFC, как выяснилось, решил не задерживать Нурмагомедова в очереди за титулом, а сразу переставить его в ее начало, несмотря на длину этой очереди. О претензиях на претендентский статус, иногда казавшихся вполне обоснованными, заявляли несколько известных бойцов, включая ранее владевшего чемпионским званием россиянина Петра Яна, в ноябре справившегося с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Впрочем, понятно, почему UFC предпочел Умара Нурмагомедова всем остальным. В ведущий промоушен Нурмагомедов попал всего четыре года назад. Однако за короткий срок он успел доказать, что обладает шикарным набором качеств: у Нурмагомедова прекрасные, как у всех представителей дагестанской школы, борцовские навыки, но также и неплохая ударная техника. Этот набор превращался в непреодолимое препятствие для целого ряда матерых оппонентов, а в августе превратился в него для оппонента без оговорок топового — американца Кори Сэндхагена. Умар Нурмагомедов одолел его по очкам, но с подавляющим перевесом.

Правда, в январе ему будет противостоять боец куда более опасный, чем Сэндхаген.

Титул Мераб Двалишвили выиграл в сентябре, когда разобрался с его прежним обладателем Шоном О’Мэлли, несмотря на то что тот котировался довольно высоко.

Выигрыш был примерно таким же, как у Нурмагомедова в бою против Сэндхагена — по очкам, но исключительно убедительным,— и стал для Двалишвили десятым подряд. Такой серии в конкурентной категории еще ни у кого не было. И это при том, что Двалишвили по ходу нее часто сталкивался с соперниками элитными — тем же Яном, Генри Сехудо, Жозе Алду. А справлялся он с ними прежде всего благодаря своему универсализму и соответствующей прозвищу грузина — Машина — потрясающей функциональной подготовке, позволяющей вообще не брать пауз, не снижать темпа, а в концовках самых непростых поединков прибавлять вопреки прогнозам.

Алексей Доспехов