Российскому чемпиону вернули давнего соперника

Свой следующий поединок лучший боец UFC, основного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, Ислам Махачев проведет в январе против давно стремящегося взять у него реванш за давнее поражение соперника. Защищать титул чемпиона в легком весе (до 70 кг) Махачеву предстоит в матче с представляющим Армению и Россию Арманом Царукяном, который добился права биться за звание очень убедительными выступлениями в последние несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев (на фото) вновь будет драться с Арманом Царукяном, которого с большим трудом одолел в поединке, прошедшем пять лет назад

Фото: Christopher Pike / Reuters Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев (на фото) вновь будет драться с Арманом Царукяном, которого с большим трудом одолел в поединке, прошедшем пять лет назад

Фото: Christopher Pike / Reuters

О том, что 18 января состоится бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, сообщили сразу несколько американских источников. По их данным, поединок будет главным событием турнира UFC 311. Он пройдет в Лос-Анджелесе на одной из самых дорогих спортивных арен мира. Новый домашний стадион клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Intuit Dome был открыт в августе, а его строительство обошлось в $2 млрд.

Информацию о запланированном матче Ислама Махачева и Армана Царукяна подтвердили ТАСС собеседники в командах обоих спортсменов. В команде россиянина сообщили, что «основной этап подготовки» к нему он проведет в России.

Для Ислама Махачева это будет второй поединок в ранге лучшего бойца главного в смешанных единоборствах промоушена вне зависимости от весовой категории.

На верхнюю строчку абсолютного рейтинга UFC он взлетел вскоре после того, как в прошлом году, защищая титул чемпиона мира в легком весе, нокаутировал знаменитого австралийца Александра Волкановски, второй раз подряд взяв над ним верх. В июне Махачев отстаивал престижный статус в бою против известного американца Дастина Порье. Его он также одолел досрочно — удушающим приемом в заключительном, пятом раунде. С тех пор рассматривалось несколько вариантов продолжения карьеры 33-летнего Ислама Махачева, который из-за травмы руки, полученной во время боя с Порье, был вынужден отложить возвращение в октагон до середины зимы, включая переход в более тяжелую категорию. Однако в итоге был выбран наиболее очевидный и логичный среди них.

Столкновение с Арманом Царукяном, которого в разное время представляли и как российского, и как армянского бойца, вызвало бы интерес в любом случае благодаря любопытной предыстории. Дело в том, что Махачев и Царукян уже однажды дрались друг с другом. Первый матч между ними состоялся пять лет назад. В 2019 году Царукян дебютировал в UFC, а у Махачева, который на пять лет старше, было к тому моменту в активе шесть боев в промоушене и репутация будущей звезды.

Ислам Махачев тогда одолел Армана Царукяна. Но совершенно бесспорной неудачей для его противника то поражение не выглядело.

Довольно неопытный по сравнению с оппонентом Царукян оказал ему чрезвычайно упорное сопротивление как в стойке, так и в партере, уступив по очкам.

После этого матча Ислам Махачев и в самом деле стремительно полетел к славе. Причем мало кому из тех, кто оказывался у него на пути, удавалось доставить россиянину столько же проблем, сколько доставил ему Арман Царукян. Исключением был разве что первый бой Махачева против Александра Волкановски, в концовке которого он очутился в достаточно неприятном положении.

У Армана Царукяна путь наверх вышел гораздо сложнее. С крутым восхождением у него не срослось не столько из-за поражения от Махачева, сколько из-за проигрыша бойцу с куда более скромным потенциалом. Царукян в 2022 году пересекся с поляком Матеушем Гамротом. В том матче Гамрот взял верх решением судей. Но львиная доля медиаресурсов, освещающих MMA, оценили вердикт как ужасную несправедливость. По их версии, явное преимущество было на стороне Царукяна.

Впрочем, осечка лишь притормозила продвижение Армана Царукяна. Неоднократно заявив о готовности к реваншу против Ислама Махачева и пообещав предстать в повторном поединке с ним «другим бойцом» по сравнению с самим собой образа пятилетней давности, Царукян доказал, что является достойным кандидатом на бой с чемпионом своими свежими выступлениями. В декабре 2023 года он уже в первом раунде, удивив публику неожиданным ударом коленом, разделался с высоко котировавшимся американцем Бенейлом Дариюшем. В апреле Арман Царукян выиграл претендентский поединок у бойца с еще более богатым послужным списком — владевшего ранее титулом бразильца Чарльза Оливейры. Правда, этот успех был добыт в непростой борьбе, по очкам. В то же время Ислам Махачев, отбирая у Оливейры в 2022 году чемпионский пояс, разобрался с ним без особых затруднений.

Алексей Доспехов