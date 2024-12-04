Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 9,07%

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция за период с 26 ноября по 2 декабря ускорилась до 9,07%. По данным Росстата, инфляция за семь дней ускорилась до 0,50%, с начала декабря — до 14%, с начала года — до 8,34%.

Из материала Росстата следует, что в секторе продовольственных товаров цены изменились на огурцы (+9,5%), помидоры (+6,7%), картофель и бананы (+1,4%), куриные яйца (+1,3%), сливочное масло (+1,2%) и мясо кур (+1,1%). В релизе Минэкономразвития отмечается, что общий рост товаров в секторе продовольствия составил 0,68%.

В секторе непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на эргоферон (+1,6%), левомеколь (+1,5%). В части других товаров — на телевизоры (+1,3%), электропылесосы (+0,6%), детские кроссовки (+0,5%). Цены на тарифы на проезд в троллейбусе выросли на 0,7%, на проезд в городском автобусе — на 0,2%. По данным Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,30%.

О борьбе с ростом цен — в публикации «Ъ» «Трое против инфляции».