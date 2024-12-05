Жизнь взяли в долю

По итогам первого года продажи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ) объем сегмента может составить 180–250 млрд руб. В первую очередь новые продукты будут конкурировать с полисами инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), имеющими схожие параметры. Однако возможность самостоятельно формировать инвестиционный портфель может привлечь и новых клиентов. Вместе с тем сдерживающим фактором для роста сегмента будут выступать высокие ставки по депозитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам 2025 года объем рынка долевого страхования жизни может составить 200–250 млрд руб. Это следует из обзора рынка страхования аудиторско-консалтинговой компании Kept. Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев оценивает емкость рынка ДСЖ в следующем году в 180–200 млрд руб. Таким образом, результат может оказаться чуть хуже прогнозов Минфина. Ранее замминистра финансов Иван Чебесков поставил страховым компаниям задачу за первый год существования нового вида страхования жизни собрать 250 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 сентября). По этому продукту остается ряд неопределенностей, в том числе не полностью ясны детали налогообложения, с чем связан разброс в оценках, поясняет руководитель практики по работе со страховыми компаниями Kept Юлия Темкина.

Согласно принятому год назад закону (см. “Ъ” от 15 декабря 2023 года), продажи полисов ДСЖ начнутся с 1 января 2025 года. В этом случае страхователь самостоятельно инвестируют средства в паи инвестиционных фондов (открытых и закрытых ПИФов), меняет структуру портфеля, давая соответствующие указания страховой компании. Такая структура инвестирования отличает его от полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), где стратегию инвестирования выбирает страховщик. При этом для работы с ДСЖ ему необходимо либо получить лицензию на деятельность по управлению инвестфондами, либо заключить договор с управляющей компанией. По итогам 2024 года рынок страхования жизни покажет рост на 35% и превысит 1 трлн руб., следует из обзора Kept. В 2025 году ожидается рост рынка на 13%.

Участники рынка будут активно предлагать новый продукт, уверены эксперты. Рынок давно ждал его запуска — и страховщики, и банки разрабатывали продукты, скрипты, анализировали клиентские базы, отмечает госпожа Темкина. Кроме того, по ее словам, есть наработанный опыт продаж ИСЖ, который по некоторым характеристикам (сочетанию инвестиционной и страховой составляющей) схож с ДСЖ. Страховщики подтверждают, что заинтересованы в продаже ДСЖ. «Нам важно заинтересовать население, предложив им как разнообразную страховую компоненту, так и высокую доходность»,— отмечает управляющий директор «СберСтрахования жизни» Евгений Щекланов.

Инструмент также сохраняет положительные стороны других аналогичных продуктов — юридическую защиту от притязаний третьих лиц, адресную передачу по наследству, использование налогового вычета (13% от ежегодной суммы инвестиций до 150 тыс. руб. в год). Кроме того, можно ожидать расширения используемых для инвестирования финансовых инструментов. В сентябре Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил, например, включить в этот перечень биржевые ПИФы (см. “Ъ” от 6 сентября). По оценке партнера Capital Lab Евгения Шатова, доля рынка, которая придется на бывших клиентов ИСЖ, может составить от 40% до 70%.

Формированию емкости рынка ДСЖ также будет способствовать рост доходов населения, говорят эксперты. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения за девять месяцев 2024 года выросли на 8,6%. По оценке господина Шатова, в 2025 году рост доходов составит более 10%, что будет связано с возросшей конкуренцией на рынке труда и необходимостью индексировать доходы в бюджетной сфере на возросший уровень инфляции. На таких клиентов может прийтись 10–15% рынка ДСЖ, отмечает эксперт.

Сдерживающим фактором прежде всего можно считать конкуренцию с вкладами, поскольку при минимальных рисках они позволяют получить гарантированную доходность, считает господин Самиев. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков во второй декаде ноября на сроки до одного года достигла 21,3% годовых, свыше одного года — почти 20% годовых. Кроме того, банковские вклады застрахованы государством (в основном на сумму 1,4 млн руб.), а в отношении полиса ДСЖ такая гарантия не действует.

Юлия Пославская, Ксения Куликова