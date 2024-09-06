Законопроект не прибавил доверия

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил расширить возможности страховым компаниям в рамках долевого страхования жизни (ДСЖ). В частности, помимо инвестирования в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) предлагается использовать и другие инструменты. По мнению страховщиков, эти изменения сделают финансовый продукт более привлекательным для клиента. Однако профучастники рынка ценных бумаг относятся к такому расширению негативно. Они указывают на повышенные риски сохранности активов, непрозрачности инвестиционной составляющей и т. д., что может приводить к рискам искажения конкуренции на рынке доверительного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в конце августа ВСС направил разработанные поправки к законам «Об организации страхового дела в РФ» и «О рынке ценных бумаг» в комитет Госдумы по финансовому рынку. Законопроект (с ним ознакомился “Ъ”) касается получения страховыми компаниями лицензий на доверительное управление ценными бумагами в рамках ДСЖ. Из Госдумы проект был направлен на рассмотрение в ЦБ. Банк России подтвердил “Ъ” получение законопроекта. «Наша позиция будет сформулирована по результатам всестороннего изучения и оценки возможных рисков и преимуществ реализации такой инициативы»,— уточнили там.

Как следует из законопроекта, предлагается не ограничивать страховые компании в рамках продажи полисов ДСЖ только вложениями в паи ПИФов, а сделать возможными инвестиции в другие финансовые продукты.

Как поясняют в ВСС, в настоящее время в рамках долевого страхования жизни клиент ограничен набором используемых инструментов. «На каком-то этапе нам бы хотелось его расширить, в частности включить весьма популярные и ликвидные паи биржевых ПИФов, возможно, какие-то еще инструменты»,— уточняют в ВСС.

В декабре 2023 года Госдума приняла закон о ДСЖ (cм. “Ъ” от 15 декабря 2023 года). Страхователь самостоятельно выбирает паи инвестиционных фондов (открытые и закрытые ПИФы), в которые инвестирует, формирует инвестиционный портфель, меняет его структуру, давая соответствующие указания страховой компании. Такая структура инвестирования отличает его от полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ, НСЖ). При этом для осуществления долевого страхования жизни страховщику необходимы либо лицензия на деятельность по управлению инвестфондами, либо договор с управляющей компанией. Продажи ДСЖ начнутся с 1 января 2025 года.

По словам страховщиков, эти изменения крайне востребованы. Если будем ограничиваться только ПИФами, то это может быть не настолько интересно страхователям ввиду инвестограничений, получения большего инвестдохода, отмечают в «Совкомбанк Страхование жизни». «Сейчас важно договориться о конфигурации этой лицензии с регулятором»,— указывает управляющий директор «Сбер Страхование жизни» Евгений Щекланов. Однако он считает, что на текущем этапе страховщики жизни «должны иметь право на доверительное управление только в отношении квалифицированных инвесторов».

Вместе с тем профучастники, имеющие лицензию доверительного управления ценными бумагами, были неприятно удивлены предложенными правками.

В случае принятия такого закона «мы получим ИСЖ 2.0, только в более серьезных масштабах, поскольку появляется множество рисков», считает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев. Так могут возникнуть риски сохранности активов клиента, непрозрачности инвестиционной составляющей, в том числе отсутствие публичности результатов управления, единой политики оценки активов, требований к инвестдекларации, а также риск злоупотребления страховщиком в контексте ценообразования вознаграждения, перечисляет он.

Кроме того, расширение возможностей для страховой компании осуществлять доверительное управление инвестиционной частью ДСЖ не в рамках ПИФа увеличит риски искажения конкуренции на рынке за счет снижения прозрачности продукта, отмечает вице-президент НАУФОР Илья Ванин. Из представленных поправок сложно сделать вывод, «будет ли в отношении страховой организации в случае предлагаемых совмещений действовать вся совокупность дополнительных требований, касающихся предложения соответствующих финансовых услуг и продуктов,— инвестиционное профилирование, в отдельных случаях тестирование и т. д.», отмечает еще один собеседник “Ъ” на финансовом рынке.

Впрочем, как считают в «Зетта Страхование жизни», получение новой лицензии накладывает на страховую компанию все обязательные требования, применимые в настоящее время к управляющим компаниям.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев