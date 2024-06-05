Страхователи входят в долю

С 1 января 2025 года в России начнутся продажи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), которые придут на смену инвестиционному страхованию. Оптимистично настроенные участники рынка полагают, что ДСЖ может совершить революцию в российском страховании и занять не менее половины рынка страхования жизни, вытеснив классические инвестиционные страховые продукты. «Ъ-Review» разобрался, что такое ДСЖ и стоит ли возлагать на него большие надежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Премии растут

Прошлый год для страховщиков оказался удачным: темпы прироста страховых премий были максимальными за 20 лет (плюс 25,8% год к году, до 2,3 трлн руб., по данным «Эксперт РА»). Движущей силой выступило страхование жизни (56% от прироста всего рынка страхования). Доля этого сегмента в общем объеме страхового рынка за 2023 год увеличилась на 5,8 п. п., до 33,9%, страховые премии — на 51,6%, до 775 млрд руб.

Особенно бурным был рост инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое принесло страховым компаниям за год 90 млрд руб. (плюс 75,7%). Более того, в инвестиционный и накопительный сегменты продолжался приток средств даже после повышения ставок во втором полугодии, когда банковские депозиты стали более привлекательными, чем в начале года.

В первом квартале этого года страховой бум продолжился. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сборы страховщиков жизни прибавили 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (их объем составил 226,1 млрд руб.). Драйверами роста вновь выступили накопительное страхование жизни (НСЖ; плюс 84%, до 124,1 млрд руб.) и инвестиционное страхование жизни (плюс 64,5%, до 53,4 млрд руб.).

Между тем 2025-й станет последним годом продаж успешного и маржинального ИСЖ. На смену ему вот-вот придет новый продукт — долевое страхование жизни.

И не брокерский счет, и не классическая страховка

Долевое страхование жизни, как и ИСЖ, объединяет в себе страховой и инвестиционный продукты. «Указанный вид страхования представляет собой аналог распространенного на зарубежных страховых рынках unit-linked-продукта и включает одновременно предоставление страховой защиты и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода»,— указывается в пояснительной записке к законопроекту, которым вводится инструмент долевого страхования жизни.

Разница в том, что ИСЖ не предполагает участия страхователя в выборе инвестиционных инструментов. Кот в мешке, которого сейчас покупают клиенты в рамках ИСЖ, в ДСЖ превращается в инвестпортфель, сформированный по их собственному вкусу из паев открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). Их выбор, комбинация, калибровка портфеля становятся прерогативой страхователя. На него же ложатся и рыночные риски, которые в классическом ИСЖ несет страховщик, а не его клиент. Более высокий риск, как предполагается, будет сопровождаться более высоким вознаграждением.

Технически все операции по управлению портфелем паев будет осуществлять либо сам страховщик (если получит дополнительную лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), либо УК, которой он передаст средства клиентов в доверительное управление (в этом случае можно обойтись и без новой лицензии). В любом случае распоряжения о совершении тех или иных операций страхователь будет адресовать своему страховщику.

Почему инвестиционное меняется на долевое?

Инвестиционное страхование жизни, хоть и растет высокими темпами, зарекомендовало себя не лучшим образом: с 2018 года регулятор ведет борьбу с мисселингом, очень часто сопутствующим продажам полисов ИСЖ.

Основной проблемой ИСЖ стала выгодность его продаж для банковских служащих, работающих со страховыми компаниями по агентской схеме. Из-за чрезвычайно высоких комиссий за продажи этого продукта был высок соблазн продать страховку под видом выгодного депозита. Доходность инвестиционной части, информация об управлении которой недоступна владельцу полиса, также оставляла желать лучшего. Например, доходность почти половины полисов, закончившихся в период с начала 2017-го по конец первого квартала 2019-го, не превысила 1%. По данным Банка России, 89% полисов ИСЖ, которые завершились в период с 2018 года по конец первого квартала 2020-го, показали доходность ниже 5%, а 19% — нулевую доходность.

Количество жалоб потребителей на мисселинг при продаже ИСЖ вынудило регулятор вмешаться. В 2022 году Банк России внес изменения в регулирование правил продаж и обслуживания инвестиционных страховых инструментов и стимулировал процесс принятия закона о замене дискредитировавшего себя ИСЖ на ДСЖ. По мнению ЦБ, этот инструмент более прозрачен и понятен рядовому потребителю финуслуг. Он исключает возможность злоупотреблений при инвестировании клиентских средств, так как ограничивает инструментарий паями российских ПИФов и дает возможность клиенту самому контролировать многие процессы. Кроме того, считает регулятор, ДСЖ будет способствовать накоплению длинных денег, нехватка которых характерна для российской экономики (особенно в периоды турбулентности). ИСЖ же в текущем виде перестанет существовать: продавать такие полисы будет запрещено с 1 января 2026 года.

С чего берем пример

Авторы законопроекта взяли пример с упомянутого в записке к законопроекту о долевом страховании жизни unit-linked-страхования (UL). Такие продукты появились в начале 70-х в Западной Европе (во Франции и Германии), достигнув расцвета накануне финансового кризиса 2008 года. Так, по данным Generali PPF, доля UL в общем объеме рынка страхования жизни в целом по Европе непрерывно росла с 2004 по 2007 год — с 24,3% до 30%, затем стала снижаться (20,4% в 2009 году). При этом после кризиса на стабильном уровне оставались рынки UL в Швейцарии, Германии, Великобритании, а в Словении, Финляндии и Чехии начали активно расти.

«Unit-linked-программы популярны на всей территории Европы и занимают около половины продуктовой линейки и объема продаж в страховании жизни,— рассказывает независимый финансовый советник, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.— В отличие от американцев, которые любят прямое инвестирование, европейцы не имеют настолько же концентрированного и удобного с точки зрения инструментария фондового рынка. Поэтому отдают предпочтение инструментам “все в одном”».

По мнению финансового советника, основателя консалтинговой компании «Богатство» Владимира Верещака, все дело в налогах. Средняя ставка подоходного налога в странах Европы составляет около 30%: в Польше — 36%, в Чехии — 23%, в Словакии — 25%. В отличие от России в Европе есть налоги на наследство, и они тоже довольно высоки. «Инвестиции “в страховой оболочке” дают возможность отложить уплату подоходного налога до момента окончания срока действия полиса и позволяют “бесплатно” передать активы по наследству»,— указывает господин Верещак.

В части льгот и преференций российское ДСЖ приближено к иностранным аналогам: особый порядок наследования, налоговые льготы (освобождение от НДФЛ и, например, получение социального налогового вычета), перечисляет директор департамента по разработке инвестиционных и накопительных продуктов группы компаний BestDoctor Сергей Леонов.

Особый продукт

Однако российское ДСЖ не полностью копирует UL. При общем внешнем сходстве у систем есть и существенные различия. «На Западе они (продукты UL.— “Ъ-Review”) управляются страховой компанией, и в таком продукте не говорится о собственности страхователя на имущество паев,— объясняет старший вице-президент, руководитель блока “Управление благосостоянием” Сбербанка Руслан Вестеровский.— По закону о ДСЖ, который вступает в силу с 1 января 2025 года, деньги, вложенные в продукт, делятся на две части: страховую и инвестиционную. Страховая часть находится в собственности страховой компании, а инвестиционная — у клиента». При этом инвестиционной частью может управлять как страховщик, так и УК, страховой — всегда страховая компания. Соотношение долей внесенных страхователем средств в ДСЖ ожидается единым для всех клиентов, напоминают в пресс-службе «АльфаСтрахование-Жизнь»: 99,9% составит инвестиционная часть и 0,1% — страховая.

В текущей редакции закон ограничивает круг активов паями открытых паевых инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), причем последний инструмент становится доступен при взносах от 10 млн руб., напоминает генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Большинство же иностранных UL-программ, продолжает директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов, фактически являются аналогами брокерского счета, на который можно переводить разные активы, в том числе акции и облигации. «Кроме того, в России в договоры страхования жизни, в том числе ДСЖ, можно размещать только деньги. В то время как в Европе это могут быть, например, имущественные комплексы по типу траста»,— добавляет господин Вестеровский.

Прогноз спроса

Учитывая, что даже подозрительное ИСЖ дает огромные сборы, можно предположить, что новый инструмент будет продаваться как минимум не хуже. Тем более что входной чек, как считает часть экспертов, будет доступным. «Поскольку инвестирование по ДСЖ будет осуществляться в паи открытых российских ПИФов, то и входной порог, с большой долей вероятности, будет соответствовать стоимости приобретения пая в ПИФе»,— полагает господин Леонов из BestDoctor. Борис Борзунов подчеркивает, что ДСЖ ориентировано в первую очередь на розничного клиента, то есть средние чеки будут меньше, чем у ИСЖ и НСЖ. «Мы предполагаем, что в ДСЖ с ОПИФами (для неквалифицированных инвесторов) порог входа будет от 1 руб. Экономическую целесообразность входа в ДСЖ с ЗПИФами (для квалифицированных инвесторов), по нашей оценке, будут иметь сделки от 100 млн руб. При этом в законе нет ограничений на минимальную сумму»,— указывает господин Вестеровский.

По итогам первого года действия инструмента, во время которого будут происходить его рабочее тестирование и донастройка, доля данной линии бизнеса может составить до 5% от общего объема сборов страховщиков жизни, полагает господин Черников из «Ингосстрах-Жизнь». По его мнению, росту спроса будут способствовать расширение перечня активов, в которые могут размещаться средства клиента в рамках договора ДСЖ, и продолжающийся рост финансовой грамотности, с которым связана популяризация долгосрочного инвестирования. Руслан Вестеровский более оптимистичен: по его оценке, в ближайшие три—пять лет ДСЖ может занять до 50% всего объема рынка.

Процент заинтересовавшихся ДСЖ будет зависеть от активности продаж, считает господин Верещак. Однако, по его мнению, новый продукт сам по себе нужен только в исключительных случаях. Например, если совсем не получается копить деньги и постоянно хочется их потратить (хотя уже существует ИИС). «В большинстве случаев брокерские счета плюс обычное рисковое страхование — решение куда более эффективное»,— уверен он. С ним согласен Алексей Тараповский. Основные достоинства инструмента — налоговые преференции и неотчуждаемость активов — можно получить в рамках страхового продукта, а остальное добрать простыми инвестициями в ПИФы.

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Мария Серебрякова