Инвестиции под матрас

О том, что РФ для стабильного развития экономики нужны длинные деньги, правительство говорит уже давно. Однако долгосрочные сбережения это пока не слишком стимулирует. Решить проблему должна была программа пенсионных долгосрочных (не менее десяти лет) сбережений (ПДС). Ранее президент РФ обозначил ориентир для НПФ — до конца 2024 года собрать по ПДС 250 млрд руб. Кроме того, активно зазывают чиновники и в индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (также долгосрочные, вплоть до десяти лет), которые можно открывать с этого года взамен ранее действующих ИИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Но так надолго граждане загадывать не спешат. Видимо, поэтому чиновники решили подстраховаться. На конференции «Эксперт РА» «Будущее страхового рынка» замминистра финансов Иван Чебесков поставил страховым компаниям норматив — за первый год существования долевого страхования жизни (ДСЖ) собрать взносов на 250 млрд руб. По его словам, план «нигде не прописан», но Минфин хотел бы его прописать.

Государство не скупится на стимулы. В частности, при участии в ПДС граждан предлагают софинансирование и от государства, и от работодателя. Бизнесу взамен обещают налоговые льготы (см. “Ъ” от 4 апреля 2024 года). По ИИС рассматривают различные варианты досрочного вывода средств — от дивидендов и купонов по облигациям (см. “Ъ” от 17 сентября).

Однако ситуация кардинально не меняется. По данным ЦБ, по состоянию на 23 августа 2024 года НПФ заключили с клиентами лишь 1 млн договоров о переводе средств в ПДС. Сама же сумма немногим превысила 55 млрд руб. Количество уже открытых ИИС в первом полугодии оставалось почти без изменения. По данным ЦБ, объем активов на таких счетах на 30 июня 2024 года составлял 525,4 млрд руб., с начала года сократившись на 3%. Во многом, конечно, это определялось динамикой фондового рынка, но и желающих инвестировать было немного.

Причина непопулярности долгосрочных сбережений РФ лежит на поверхности. В условиях кризисов раз в пять лет, а порой и чаще, и общей нестабильности экономики планировать надолго граждане не готовы. Долгосрочным планам не добавляют привлекательности и высокие текущие ставки, в том числе по депозитам, позволяющие вложиться на срок до трех лет и заработать 20%, а то и более годовых (см. “Ъ” от 27 августа).

Позволят ли KPI от чиновников бизнесу действительно выполнить спущенные сверху нормативы, большой вопрос. Впрочем, судя по отзывам на Банки.ру, у финансовых организаций никогда не было проблем с навязыванием непопулярных продуктов, поэтому хоть на искусственно созданный спрос, но рассчитывать все же можно.

Юлия Пославская