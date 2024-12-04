Фреон прошел таможню

Таможенная служба отреагировала на заявление поставщиков кондиционеров о проблемах с ввозом в РФ холодильного оборудования без лицензии на использование в нем фреона. Компании-поставщики уже сообщили, что ввоз возобновлен, однако Минприроды настаивает, что ввозить в РФ оборудование без лицензии на смеси запрещено. Участники рынка считают, что служба и министерство, а также Минэкономики и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) должны дать обоснованную позицию, так как в случае ввода правил «одним днем» компании понесут многомиллионные убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка упаковок с кондиционерами на таможенном посту

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Проверка упаковок с кондиционерами на таможенном посту

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Федеральная таможенная служба (ФТС) разрешила импортерам ввозить холодильники, кондиционеры и другое оборудование, использующее фреон R-410, без предоставления лицензии, об этом “Ъ” рассказали в службе. «ФТС России принято решение о признании не подлежащим к применению письма, которым до таможенных органов доведена позиция Минприроды»,— добавили в службе.

Решение было принято на фоне сообщений поставщиков электроники о том, что ФТС начала блокировать поставки такого оборудования из-за распространения требований Минприроды. Как утверждали участники рынка, из-за этого около 400 контейнеров с оборудованием суммой на 2 млрд руб. могли остановиться на границе (см. “Ъ” от 3 декабря).

В ФТС же заявили, что позиция Минприроды «допускает двоякое толкование порядка ввоза техники» с фреоном, а также что служба руководствовалась письмом министерства о запрете поставок без необходимой лицензии Минпромторга.

Однако в Минприроды сообщили “Ъ”, что министерство «не вводило запретов или ограничений на ввоз техники», и сослались на принятый в 2022 году порядок ввоза. «Любой импорт в Россию таких веществ (18 газов) возможен исключительно при наличии лицензии от Минпромторга. Аналогичные требования действуют на территории всего Евразийского экономического союза»,— настаивает представитель Минприроды. На вопрос о том, будет ли министерство оспаривать решение ФТС, там не ответили.

Несмотря на возражения Минприроды, поставки холодильников и кондиционеров с фреоном R-410 в РФ уже возобновились. Например, о восстановлении поставок с 4 декабря “Ъ” сообщил директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павел Симонов. «Надеемся, что до получения разъяснений ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) или формирования единой консолидированной позиции министерств и ведомств ситуация будет оставаться в текущем состоянии»,— говорит он. О том, что Минэкономики попросило ЕЭК «оказать содействие» и разобраться с порядком ввоза, писал РБК в конце ноября. В Минэкономики переадресовали вопрос в ФТС.

На данный момент до сих пор нет никаких внятных разъяснений, по какой именно причине ФТС блокировала поставку оборудования, говорит гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) Игорь Прудников.

По его словам, порядок исполнения решения ЕЭК устанавливают национальные регуляторы, поэтому участники рынка ждут объяснений и документов от Минприроды.

«К сожалению, такое принятие решений со вступлением их в законную силу "завтра" становится печальной практикой, аналогичная ситуация произошла в 2021 году с курсовыми пошлинами на экспорт российских товаров»,— подчеркивает господин Прудников, добавляя, что подобные решения и требования необходимо вводить поэтапно и с согласованием с бизнесом, иначе компании будут нести «многомиллионные убытки».

Тимофей Корнев