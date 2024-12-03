Таможня дает тепло

Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. Эксперты отмечают, что ситуация может привести к простою на границе до 400 контейнеров с техникой на сумму до 2 млрд руб., из-за чего может возникнуть дефицит электроники.

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С 12 ноября ФТС начала запрашивать лицензии у поставщиков кондиционеров, холодильников и другого оборудования с фреоном R-410 (используется в бытовой технике), что остановило часть поставок этой продукции, сообщил “Ъ” гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников. Причиной он называет то, что с осени у поставщиков стали требовать лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с соответствующей смесью в составе.

Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования, заправленного 410-м фреоном, а именно: бытовых и промышленных кондиционеров, бытовых холодильников и систем торгового и промышленного холода, рассказал директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин.

По оценке Игоря Прудникова, из-за блокировки поставок и простоя контейнеров убытки с 12 октября только поставщиков кондиционеров могут составить от 200 млн до 300 млн руб.

В Минприроды сообщили “Ъ”, что «не вводили нового ограничения на ввоз», а перечень веществ, запрещенных к ввозу, был утвержден в 2016 году. Порядок регулирования определен постановлением правительства «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой» от 2022 года. При этом там сообщили, что выдача лицензий на ввоз или вывоз продукции, содержащей хладагенты, находится в компетенции Минпромторга. В Минпромторге ответили, что с 1 октября по 2 декабря было выдано 27 лицензий от 21 заявителя, срок оформления от двух до семи рабочих дней.

Однако на сайте Минприроды 8 октября этого года было опубликовано сообщение о требовании получения лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов. Собеседник “Ъ” среди производителей кондиционеров объясняет, что ФТС до этого не требовала предоставления лицензии на такое оборудование, «это касалось только моновещества». “Ъ” ознакомился с перечнем товаров ЕАЭС, на который ссылается министерство. В списке D раздела 1.1 единого перечня товаров («Озоноразрушающие вещества») требование о наличии лицензий распространяется на кондиционеры и т. д., за исключением продукции, «контролируемой системой экспортного контроля государства—члена ЕАЭС, являющегося государством отправления (назначения) товаров». В ТПХ «Русклимат» (производит и поставляет кондиционеры) сообщили “Ъ”, что основная часть товаров сейчас остановлена на границе с Китаем.

В ФТС “Ъ” сообщили, что служба обеспечивает соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. «В отношении озоноразрушающих веществ в ФТС руководствуются решением коллегии ЕАЭС от 2015 года, где требуется лицензия Минпромторга».

Дмитрий Кузин объясняет, что «процедура получения лицензий Минпромторга занимает минимум 45 суток». Она выглядит следующим образом: компания проходит химико-аналитическую лабораторию, после этого отправляет заявку в Росприроднадзор, далее Минпромторг по заключению выдает лицензию. «В теории поставщик может слить фреон из оборудования до прохождения таможни и потом залить уже на территории РФ, однако это увеличивает накладные расходы поставщика»,— говорит Дмитрий Кузин.

По мнению директора по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павла Симонова, если ситуация не разрешится в ближайшее время, около 300–400 контейнеров с готовой продукцией совокупной стоимостью 2 млрд руб. могут зависнуть в портах отправления в Китае и портах РФ. «Это повлияет на стоимость продукции, так как все понесенные расходы импортеры будут вынуждены закладывать в цену для конечного потребителя»,— говорит он. Также он отмечает, что под угрозой срыва сдача социальных объектов и стратегических производственных предприятий: продукция идет в том числе на эти объекты. Представитель ассоциации РАТЭК (входит DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и др.) Антон Гуськов напоминает, что если компания начнет сейчас оформлять лицензию, то документ будет действовать только до конца года. По его оценке, из-за проблем с ввозом может образоваться дефицит кондиционеров — «они не производятся в стране».

Тимофей Корнев