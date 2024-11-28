Бытовая техника закипает

Иностранные и российские производители бытовой техники, такие как Beko, Tefal, Kuppersberg и др., поднимают для торговых сетей цену на свои товары в среднем на 10%. Соответствующие уведомления уже получили некоторые торговые сети. Производители ссылаются на дорогие кредиты и рост курса валют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сразу два крупных производителя бытовой техники направили ритейлерам и дистрибуторам уведомления о росте отпускных цен. Так, французская компания «Группа "СЕБ-Восток"» (Tefal, Rowenta, Krups и др.) в середине ноября отправила уведомление о повышении цен в среднем на 10% (в зависимости от категории товара) с 1 января 2025 года «из-за роста стоимости комплектующих, логистических затрат и увеличения стоимости оборотного капитала». Помимо этого, компания IPH appliances (принадлежит турецкому Arcelic, в 2022 году выкупившему три американских завода в Липецке, бренды Beko, Indesit, Grundig и др.) уведомила в начале ноября о повышении цен со 2 декабря на всю продукцию, как локальную, так и импортную, но на сколько именно, не уточнила (копии обоих писем есть у “Ъ”).

Годом ранее иностранные производители бытовой техники отправляли аналогичные письма с уведомлением о повышении цен на 10–15% из-за роста курса доллара и евро. Тогда эксперты говорили, что цены сдержат отечественные бренды и локализованные производства иностранных компаний (см. “Ъ” от 6 июля 2023 года).

Однако сейчас и российские компании намерены повышать отпускные цены.

Так, гендиректор компании Kuppersberg Дмитрий Шашкин заявил, что их компания поднимет цены на 10% уже 2 декабря. «Последние два месяца мы старались сдерживать рост, однако текущие условия больше не позволяют этого делать»,—говорит он. Вместе с ним другой отечественный бренд бытовой техники — Vard (бывший Electrolux в РФ) также намерен поднять отгрузочные цены в два этапа: в декабре и в январе. «В текущих условиях будем вынуждены корректировать цены, что, несомненно, отразится на цене для конечного потребителя»,— подчеркнул гендиректор Vard Алексей Беляков. На сколько именно поднимется цена, он не уточнил. Среди причин представители обеих компаний указывают ключевую ставку ЦБ, курсы валют и логистические затраты.

По данным «Марвел-Дистрибуции», за девять месяцев в РФ было продано 3 млн стиральных машин. Средняя цена выросла на 4% год к году, до 31 тыс. руб. Холодильников было продано 2,7 млн штук, средняя цена выросла на 6%, до 39 тыс. руб. Посудомоечные машины в средней цене выросли на 6%, до 34 тыс. руб., всего за девять месяцев было продано 850 тыс. устройств.

Собеседник “Ъ” среди дистрибуторов не исключает, что из-за ключевой ставки и роста курса доллара стоимость всей потребительской электроники в январе может подняться более чем на 20%. «Сейчас ритейлеры и дистрибуторы распродают ту технику, которая была закуплена по курсу 85 руб. за доллар. Когда складские запасы закончатся, компании будут уменьшать закупки»,— говорит он. В конце сентября “Ъ” сообщал, что цены на потребительскую технику к концу года могут подняться на 10–15% (см. “Ъ” от 21 сентября).

По данным директора департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Ларисы Сениной, повышение закупочных цен от части вендоров составляет 2–4%. «На текущий момент ритейлеры преимущественно получают товар по ценам, оговоренным на сезон заранее и рассчитанным с учетом более низкого курса»,— подчеркивает она. Однако, добавляет госпожа Сенина, влияние курсовой разницы будет заметно на новых продуктовых линейках, которые поступят в продажу в 2025 году.

Другой собеседник “Ъ” среди дистрибуторов не так оптимистичен. По его словам, уже сейчас в некоторых дистрибуторах и ритейлерах идет оптимизация расходов, а если ситуация не изменится, то уже весной 2025 года некоторые компании покинут рынок потребительской электроники или сократят обороты. Алексей Беляков добавляет, что уже сейчас появляется дефицит некоторых брендов бытовой техники из-за проблем с кредитованием и платежами.

Тимофей Корнев