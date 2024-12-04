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Коммерсантъ FM
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ИИ прогонит грамотных с биржи труда

Большие языковые модели готовы сократить дефицит работающих с текстами на 80%

На фоне дискуссий о росте производительности труда как способе снять остроту долгосрочного кадрового дефицита в российской экономике Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС оценил перспективы применения уже существующей технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для отдельных отраслей. По оценке экспертов, применение технологии может снять 80% совокупного дефицита сотрудников, чья работа связана с анализом и обработкой текстов, и полностью ликвидировать его в ряде отраслей — например, в торговле.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эксперты Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы госуправления РАНХиГС оценили потенциал технологии генеративного ИИ (создает тексты, видео, изображения на основе запросов) для компенсации кадрового голода в разрезе отраслей экономики и для РФ в целом. При этом для оценки использовался нынешний уровень развития технологии, который в среднем дает 15% прироста производительности труда сотрудника, работа которого связана с анализом и обработкой текста.

В разных отраслях доля таких людей варьирует — от 10% в сельском хозяйстве до 50% в финансах и IT. При массовом применении текстового генеративного ИИ как рабочего инструмента повышение производительности труда позволяет на 80% снизить совокупный дефицит таких сотрудников. В некоторых отраслях их нехватка исчезнет полностью — речь о торговле, финансах и образовании, в других — существенно сократится: на 65% в обрабатывающей промышленности, на 61% в госуправлении, на 38% в административной деятельности, на 33% в добыче, на 24% в логистике и на 21% в АПК.

Впрочем, о конкуренции с людьми речи не идет: по словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, от технологии можно ожидать повышения производительности во всех отраслях на 20–30%, но «на фоне острой нехватки персонала в России мы вообще не ожидаем потери людьми работы. Скорее профессии будут меняться — и особенно те, которые связаны с выполнением рутинных задач: это базовый перевод и копирайтинг, доставка и перевозка по простым маршрутам, операторы колл-центров, кассиры»,— говорит он.

Как следует из результатов собственного опроса центра (в нем приняли участие 1,7 тыс. компаний), сейчас только 7% организаций применяют генеративный ИИ централизованно, а более 50% не планируют внедрять его в ближайшее время. Еще треть (35%) рассмотрят вопрос внедрения, когда технология станет массовой. Среди основных причин неприменения генеративного ИИ респонденты назвали незнание технологии (35%), нехватку специалистов для внедрения (20%) и непонимание полезности (18%). Ранее на нехватку компетентных в области ИИ работников и дефицит у сотрудников необходимых навыков указывали и эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Так, профессиональные и пользовательские компетенции в сфере ИИ есть у 8,5% персонала (обследование, проведенное ИСИЭЗ, охватило 2,3 тыс. организаций), специальные — у 0,8% всех работников.

Анастасия Мануйлова, Венера Петрова

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