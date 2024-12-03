Замглавы Минобороны Цивилева рассказала Путину о дефиците протезистов

На 1 млн населения в России необходимо десять врачей-протезистов, однако сейчас их в стране меньше тысячи, заявила статс-секретарь—заместитель министра обороны Анна Цивилева. Об этом она сообщила президенту Владимиру Путину во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии (АО ЦИТО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это большой дефицит, а с учетом военного времени, с учетом того, что мы еще даем им спортивные протезы, которые требуют регулярного обновления, у нас существует огромный дефицит кадров, особенно в регионах»,— пояснила госпожа Цивилева (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, сейчас проблему нехватки протезистов Минобороны будет решать совместно с Минпросвещения. На базе существующих медицинских колледжей планируется по укороченной программе подготовить соответствующих специалистов.

Госпожа Цивилева также подчеркнула, что необходимость в высококвалифицированных протезистах особенно остра из-за характера боевых действий. Большинство минно-взрывных ранений приводят к ампутации нижних конечностей (77%), но 17% — это ампутация верхних конечностей, а 6% — сочетанные ампутации, требующие особого подхода и высококвалифицированных специалистов.

Президент посетил АО ЦИТО в Международный день инвалидов, сегодня, 3 декабря. Там он пообщался с бойцами СВО, проходящими в центре реабилитацию.

Подробнее о производстве протезов в России — в материале «Ъ» «Коленное производство».