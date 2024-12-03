Владимир Путин пообщался с проходящими реабилитацию бойцами СВО

Во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии (АО ЦИТО) президент Владимир Путин пообщался с проходящими там реабилитацию бойцами—участниками СВО. Они рассказали президенту, что даже после протезирования многие из них возвращаются в зону боевых действий. Фрагмент разговора господина Путина с одним из бойцов опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Общаясь с военнослужащими, президент заявил, что одна из его важнейших задач — чтобы прошедшие протезирование бойцы «чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которые возникают». Один из бойцов рассказал президенту, что после ранения стал заниматься тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и при весе 86 кг он в жиме лежа поднимает 150 кг. «Я сомневаюсь, что Илья Муромец столько поднимал»,— со смехом заявил в ответ господин Путин.

Владимир Путин посетил АО ЦИТО в Международный день инвалидов, сегодня, 3 декабря. Его сопровождали вице-премьеры Денис Мантуров и Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков, замминистра обороны Анна Цивилева и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. С мая 2022 года в центре было изготовлено более 5 тыс. протезов для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Подробнее о производстве протезов в России — в материале «Ъ» «Коленное производство».