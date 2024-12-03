Владимир Путин посетил центр протезирования и реабилитации

Президент России Владимир Путин прибыл в Центр инновационных технологий в ортопедии (АО «ЦИТО»), где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения на спецоперации. Приезд президента приурочен к Международному дню инвалидов (3 декабря). Глава государства пообщался с военными, проходящими в центре реабилитацию, сообщила пресс-служба Кремля.

Во время посещения центра президента сопровождали вице-премьеры Денис Мантуров и Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков, замминистра обороны Анна Цивилева и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

АО «ЦИТО» специализируется на выпуске индивидуальных технических средств реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты для верхних и нижних конечностей. С мая 2022 года в центре было изготовлено более 5 тыс. протезов для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Как ранее выяснил «Ъ», производители бионических протезов в России планируют расширять производство на фоне роста спроса в 1,5–2 раза за последние два года. Так, серийный производитель микропроцессорных модулей колена НПК «Системы прецизионного приборостроения» (дочерняя структура «Роскосмоса») увеличила производство таких протезов на 30%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коленное производство».