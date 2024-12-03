«Известия»: Китай блокирует платежи банков из нового санкционного списка США

Китайские банки начали отказываться от сотрудничества с российскими кредитными организациями под санкциями США, сообщили представители финансовых компаний в интервью «Известиям».

Так, генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин отметил, что Bank of China уже прекратил прием платежей от российских кредитных организаций.

Господин Порошин выразил сомнения в улучшении ситуации после намеченной на 20 января 2025 года инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает возможным ослабление санкций при новом главе Белого дома.

В свою очередь, коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский добавил, что Bank of Kunlun также начал рассылать извещения о прекращении приема платежей от российских банков под санкциями.

21 ноября Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России, включив ряд юрлиц, среди которых Газпромбанк. В итоге кредитные организации по всему миру, включая китайские банки, начали отказываться от обслуживания карт UnionPay от Газпромбанка. Проблемы с работой этих карт были зафиксированы, в частности, в Венгрии, Германии, Казахстане, ОАЭ, Турции и Таиланде.

Подробности — в материале «Ъ» «Удар пришелся по расчетам».