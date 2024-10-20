Лизинг меняет станки на машины

Участники рынка лизинга, преимущественно небольшие и средние, стали активнее диверсифицировать портфели. Компании, специализировавшиеся на узких сегментах рынка, преимущественно на оборудовании, ищут возможности выйти в более маржинальные ниши. Наиболее интересен пока сохраняющий высокую маржинальность сегмент автолизинга. Но закрепиться в нем будет непросто из-за высокой конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На фоне замедления темпов роста на рынке лизинга (см. “Ъ” от 4 сентября) компании, специализировавшиеся на узких сегментах рынка, преимущественно на оборудовании, показавшем наибольшее снижение по итогам девяти месяцев (см. “Ъ” от 3 октября), ищут возможности выйти в более маржинальные сегменты, рассказали “Ъ” участники рынка.

Объем нового бизнеса на рынке лизинга за первое полугодие 2024 года составил 1,48 трлн руб., показав снижение на 1% в годовом сравнении, по данным «Эксперт РА». Это произошло из-за резкого сокращения корпоративного сегмента — на 23%, до 212 млрд руб. При этом розничный сегмент вырос в годовом сравнении всего на 4%, до 1,27 трлн руб. Розничный сегмент пока поддерживается высокомаржинальными сегментами легкового и грузового автотранспорта, которые по итогам отчетного периода показали рост на 24% и 8% соответственно.

Ставку компании, решившие расширить сферу деятельности, делают на высокомаржинальный автосегмент. Так, например, тестовые сделки с автомобилями начала проводить компания «Аренза-Про», специализирующаяся на работе с оборудованием для МСБ. На первом этапе компания планирует нарастить долю автолизинга в портфеле до 30%, сохраняя темпы роста в традиционном для «Аренза-Про» лизинге оборудования для бизнеса. В «Интерлизинге», например, развивают лизинг недвижимости, рассказали в компании. «Рыночная конъюнктура подсказывает ориентацию на новые предметы лизинга, мы изучаем спрос в корпоративном сегменте, находим точки долгосрочного роста и остаемся в нем. Например, в условиях инфляции предприятия озадачены не только переоснащением производственных мощностей, но поиском защищенных от инфляции активов. Поэтому спрос на лизинг коммерческой недвижимости, апартаментов растет»,— подтверждает глава совета директоров компании «МСБ-Лизинг» Юрий Колесников. Рассматривала компания и возможность выхода в массовый сегмент автолизинга, однако отказалась от этой идеи, признает господин Колесников.

Выход в незнакомые сегменты рынка традиционно сопряжен с существенными инвестициями, тем не менее многие компании в текущей ситуации рассматривают новые ниши, подтверждает тренд гендиректор «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов. Однако перспективы успешного выхода новых игроков в сегмент автолизинга выглядят сомнительными, опасаются участники рынка и эксперты.

Сегмент автолизинга по итогам первого полугодия единственный показал рост на рынке.

Но это и наиболее конкурентный сегмент, в котором активно работают в том числе крупнейшие лизинговые компании, входящие в банковские группы и имеющие преимущества с точки зрения фондирования. 60% рынка приходится на топ-10 крупнейших компаний.

Чтобы в нем значимо нарастить продажи и быть конкурентоспособным, необходимы преференции от дилеров, которые получить не всегда просто, признает Рустем Мухамедов. Выходя на рынок автомобильного лизинга, нужно понимать, какое предложение делать клиенту. На авторынке сегодня свои места заняли крупные китайские игроки, корпоративная политика которых строится на скидках от объема. Крупные лизинговые игроки давно наладили сотрудничество и получают хорошие скидки.

Новый игрок, не имея за спиной оборота в сегменте автолизинга, соответственно, не получит этих преференций от поставщиков и будет вынужден уже на входе предлагать своему клиенту цену выше. Или будет жертвовать своей маржой, описывает ситуацию на рынке собеседник “Ъ” в крупной лизинговой компании.

«Компании с незначительным и в основном корпоративным портфелем потребуется глобальная трансформация бизнес-модели, перестройка бизнес-процессов управления массовыми продажами, обновление или пополнение кадров, что непросто в условиях кадрового голода, поиска новых источников фондирования в большом объеме и одномоментно, разработки новых продуктов и внедрение новых ИТ-технологий, территориальная экспансия, построение новой системы риск-менеджмента, что, по сути, означает создание новой компании. Это капиталоемкий процесс»,— говорит Юрий Колесников.

Преимуществом новых потенциальных игроков на рынке автолизинга может стать работа с рискованными клиентами, которым отказали другие лизинговые компании, допускает собеседник “Ъ” на рынке лизинга. «Но темпы роста массовых сегментов будут ограничены высокими ставками и продолжающимся ростом стоимости предметов лизинга»,— предостерегает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Полина Трифонова