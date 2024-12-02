Промышленность поработала на удержание

На фоне того, как Росстат в октябре 2024 года обнаружил заметный прирост промпроизводства (по сравнению с сентябрем на 0,6%, сезонность устранена), а Минэкономики отчиталось, что основной причиной такого всплеска стал рост выпуска машиностроения (см. “Ъ” от 28 ноября), аналитики ЦМАКП заключили: говорить о формировании полноценной тенденции роста не приходится. «Объем выпуска не превысил рекордных величин мая текущего года, и пока, скорее, мы имеем дело с колебаниями вокруг уровня, достигнутого еще в весенние месяцы»,— фиксируют они. Более того, если рассмотреть объем промпроизводства без учета секторов с ощутимым присутствием ОПК, с середины 2023 года объем выпуска увеличился лишь на 1% (см. график; Росстат «без учета отдельных отраслей»), отмечают в центре.

Аналитики Райффайзенбанка, комментируя результаты промышленности в октябре, замечают, что экономика, «без сомнения, находится в состоянии перегрева». Впрочем, он во многом связан с бюджетной политикой, на которую почти не влияет денежная политика Банка России, а устойчивость инфляции, которая сопровождает экономику в перегретом состоянии, обусловлена в основном внешними факторами, также мало контролируемыми монетарными мерами. «В таких условиях дальнейшее масштабное ужесточение политики может не особенно помочь в борьбе с инфляцией, но при этом создать серьезные риски для экономики»,— признают они.

Впрочем, фактор денежно-кредитной политики вряд ли окажется единственным риском для промышленного и экономического роста в обозримом будущем. Добыча по итогам третьего квартала в среднем за месяц с учетом сезонности сжималась на 0,4%, а выпуск нефтепродуктов снижался в сентябре—октябре больше чем на 1%, фиксируют в ЦМАКП. Подводя итоги промпроизводства за три квартала текущего года, аналитики Института Гайдара заключают, что «усиление контроля за соблюдением санкционных ограничений, сохранение основных трендов денежно-кредитной политики и нехватка кадров, в том числе соответствующих требованиям рынка по профессиональным компетенциям (причина дефицита — прирост числа населения в трудоспособном возрасте ниже, чем его убыль), создают риски снижения объемов производства промышленности уже в начале 2025 года».

Артем Чугунов