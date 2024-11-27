Обработка на повышенных оборотах

Свежая порция октябрьских макроэкономических данных Росстата зафиксировала сохранение высоких темпов роста выпуска базовых отраслей, поддерживаемых обрабатывающим сектором, а также прироста зарплат на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы. Частное же потребление, похоже, перешло к снижению — впервые с января этого года. Вероятнее всего, до конца 2024 года оно будет поддержано текущим ослаблением рубля, но затем обернется сильным сжатием в случае сохранения ситуации с курсом национальной валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно опубликованной оценке Росстата, за январь—сентябрь 2024 года ВВП России вырос на 4,2%. Минэкономики повысило оценку годовых темпов роста в сентябре с 2,9% до 3,2%, в октябре этот уровень сохранился. В ведомстве считают, что, с учетом сезонности после роста на 0,7% в сентябре по сравнению с августом, в октябре по сравнению с сентябрем экономика немного «притормозила» (показатель вырос лишь на 0,1%).

В результате по итогам десяти месяцев министерство выявило замедление темпов роста экономики до 4,1%.

Очевидной силой, поддерживающей динамику ВВП со стороны предложения в октябре, оставалась промышленность (рост производства на 4,8% против 3,2% в сентябре в измерении год к году), а точнее обработка, выпуск которой в октябре по сравнению с сентябрем с учетом сезонности вырос на 0,7% против роста на 0,1% месяцем ранее. Впрочем, столь высокие темпы роста выпуска в октябре—ноябре после их снижения в начале третьего квартала не обязательно означают улучшение базовых условий, а могут объясняться как единоразовым «закрытием» больших заказов по линии «оборонки», так и пополнением запасов готовой продукции. «Основной драйвер — по-прежнему машиностроительный комплекс, он обеспечил почти 50% совокупного роста выпуска обрабатывающих производств в октябре»,— отмечают в Минэкономики. В целом же в текущей динамике выпуска базовых отраслей в октябре «появились признаки охлаждения», отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Со стороны же спроса факторов, поддерживающих рост экономики, становится все меньше. По данным Росстата, инвестиции по итогам третьего квартала в годовом выражении увеличились на 5,1% после роста на 8,3% кварталом ранее. Однако с учетом сезонности квартал к кварталу на фоне ухудшения динамики прибыли (см. «Мониторинг») они снизилась за третий квартал на 0,8% после роста на 1,1% за второй, оценили в Минэкономики.

Реальные зарплаты, по данным Росстата, выросли в годовом выражении на 8,4% в сентябре после роста на 7,7% в августе.

По оценке Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с учетом сезонности показатель прибавил за сентябрь 0,6% против роста на 0,3% за август, при этом уровень безработицы обновил очередной исторический минимум, достигнув 2,3%. «Прекратившийся рост прибыли (в этом году она будет чуть ниже, чем в прошлом) будет сдерживать компании от дальнейшей зарплатной гонки. Но при текущей инфляции и полном отсутствии (резерва.— “Ъ”) кадров работники все равно будут требовать более высокой оплаты труда. Высокие темпы ее роста в ближайшие один-два квартала, скорее всего, сохранятся»,— полагают аналитики Telegram-канала MMI.

В годовом выражении суммарный оборот розницы, общепита и услуг населению в октябре вырос на 4,5% против 5,6% в сентябре, а с учетом сезонности месяц к месяцу снизился на 0,4% (по оценке Минэкономики) и на 0,1% (по оценке ЦМАКП). Это произошло впервые с января 2024 года из-за спада потребления непродовольственных товаров. Причины сжатия потребительского спроса: сокращение кредитования физлиц и увеличение их сбережений в банках, ускоряющаяся инфляция, а теперь — и резкое ослабление рубля. Последнее (если сохранится на текущих уровнях или ускорится) может крайне негативно сказаться на динамике спроса в экономике и росте инфляционных ожиданий. Впрочем, краткосрочным эффектом ослабления может стать всплеск потребления, который будет профинансирован за счет снижения депозитов населения.

Артем Чугунов