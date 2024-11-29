Акции вызвали протест

Продавцам не нравится, что при отказе участвовать в автоматических акциях маркетплейсов их товар фактически лишают возможности продвижения. Селлеры настаивают, что это нарушение, и просят через отраслевую ассоциацию разобраться в ситуации Федеральную антимонопольную службу (ФАС). ФАС больше беспокоит завышение цен, полагают юристы, но при этом не исключают, что при массовых жалобах регулятор обратит внимание на проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо гендиректора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексея Молодых главе Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому с просьбой рассмотреть на предмет нарушения закона о защите конкуренции автоматические акции маркетплейсов. В ФАС подтвердили получения обращения, которое будет рассмотрено в установленном порядке.

В МАРМП утверждают, что в случае отказа селлеров участвовать в автоакциях их товар не продвигается: при ранжировании товаров на площадке приоритет отдается продукции по низким ценам.

Более того, из-за такой практики, получившей широкое распространение, потребители отказываются покупать продукцию по рыночной стоимости в других каналах.

Это может грозить оттоком с маркетплейсов небольших селлеров, что приведет к консолидации торговли на таких площадках в руках крупных продавцов и возможной монополизации, прогнозирует Алексей Молодых. Он предлагает во избежание подобного развития ситуации законодательно ограничить вмешательство маркетплейсов в ценообразование на товары, в том числе через скидки за свой счет.

В Wildberries от комментариев отказались, в Ozon и «Яндекс Маркете» на запрос “Ъ” не ответили. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупные маркетплейсы) Артема Соколова, акции и распродажи, наоборот, стимулируют спрос на платформах. «Продажи в таких случаях растут у всех продавцов вне зависимости, участвуют они в акции или нет»,— убежден он. В целом на рынке e-commerce, по словам господина Соколова, «сложилась колоссальная конкуренция как между участниками рынка, так и внутри самих платформ», что является главным драйвером этого рынка, считает он.

Гендиректор сервиса для предпринимателей «МойСклад» Аскар Рахимбердиев говорит, что маркетплейсы заставляют селлеров демпинговать, что усложняет работу небольшим продавцам.

Многие из них в результате банкротятся, добавляет он. По словам эксперта, некоторым разорившимся продавцам даже приходится оставлять свой товар маркетплейсам, что более выгодно, чем самостоятельно вывозить товар со складов.

Автоакции приводят к потере продавцами возможности влиять на реализацию своего товара, соглашается гендиректор АНО цифровизации и новых технологий, член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников. Ранее он также обращался в антимонопольный орган с аналогичным запросом и ждет решения службы.

При этом на рынке электронной коммерции действительно наблюдается консолидация рынка, продолжает господин Кожевников. Во многом это связано с увеличением издержек вроде повышения тарифов за хранение товара, штрафов и подорожания логистики, что подталкивает к уходу небольших предпринимателей и усилению крупных игроков, добавляет эксперт.

6,2 триллиона рублей составил в январе—сентябре 2024 года оборот интернет-торговли в России, по данным АКИТ.

По итогам девяти месяцев 2024 года количество зарегистрированных на всех российских маркетплейсах продавцов выросло на 17% год к году, в то время как годом ранее прирост составлял 38%, подсчитывал ранее сервис «Точка Маркетплейсы». Тогда аналитики компании связывали это с ростом конкуренции на площадках (см. “Ъ” от 28 октября).

Юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев говорит, что манипуляцию ценами на товар посредством введения акционных предложений можно квалифицировать как нарушение антимонопольного законодательства, поскольку это может привести к установлению низкой стоимости на продукцию, что приведет к сокращению числа продавцов. Однако на практике дел по установлению монопольно низких цен не так много по сравнению с делами, связанными с завышением стоимости, уточняет партнер юркомпании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надия Гореславская. Но, отмечает она, если у ФАС накопится критическая масса таких обращений, регулятор может инициировать проверку маркетплейсов.

Владимир Комаров