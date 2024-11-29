В Канаде черед суд требуют от Google продать рекламный сервер DFP и биржу AdX

Бюро по конкуренции Канады направило иск к американской компании Alphabet, которая владеет Google. Регулятор обвинил фирму в злоупотреблениях на рынке интернет-рекламы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

«Бюро по конкуренции подает иск к Google за мешающее свободной конкуренции поведение в сфере технологических сервисов интернет-рекламы в Канаде. После тщательного расследования бюро подало заявление в Трибунал по конкуренции, стремясь (действовать.— "Ъ") в интересах канадцев»,— говорится в распространенном документе (цитата по ТАСС).

По данным регулятора, Google злоупотребляет доминирующим положением на канадском рынке рекламных услуг, что ограничивает возможности других участников. В связи с этим регулятор потребовал от компании продать два основных рекламных инструмента — сервер DFP и профильную биржу AdX.

Ранее Министерство юстиции США также направило в суд требование к Alphabet отказаться от Chrome и продать третьей стороне свой бизнес, связанный с этим браузером.

Подробнее о злоупотреблениях IT-гигантов — в материале «Ъ» «С Microsoft спросят за интеллект».