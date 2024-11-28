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Коммерсантъ FM
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С Microsoft спросят за интеллект

Почему ФТК намерена изучить все аспекты деятельности IT-гиганта

В США начали масштабное антимонопольное расследование против Microsoft. Как пишет Bloomberg, Федеральная торговая комиссия намерена изучить все аспекты деятельности компании — от лицензирования софта до искусственного интеллекта. Требования, направленные в Microsoft, занимают сотни страниц, утверждают собеседники агентства. До этого самые масштабные претензии к компании у регулятора возникали 25 лет назад. Тогда от Microsoft потребовали разделить операционную систему Windows и браузер Internet Explorer. Дело закончилось мировым соглашением.

Фото: Carlo Allegri/File Photo, Reuters

Фото: Carlo Allegri/File Photo, Reuters

А что спровоцировало новый запрос? И какими последствиями он грозит? На эти вопросы “Ъ FM” ответила адвокат, партнер Digital & Analogue Partners Екатерина Смирнова: «Триггеров здесь много. В первую очередь политического характера, потому что главу FTC в январе уже, скорее всего, поменяют. И Лина Хан инициировала достаточно много расследований против Big Tech, чтобы они продолжались после смены руководства.

При этом нельзя сказать, что это попытка прыгнуть в последний вагон. В последний год FTC проводила консультации с конкурентами Microsoft на нескольких рынках: облачные вычислительные мощности, лицензионное программное обеспечение, кибербезопасность и, конечно же, искусственный интеллект. Сложно не согласиться с позицией FTC, что последний год было бы разумно обсуждать состояние конкуренции на рынке как минимум искусственного интеллекта. По искусственному интеллекту, например, могут выдать какие-то предписания в части инвестиций в OpenAI, сократить долю. Там же инвестиции совершались без согласия Федеральной торговой комиссии, вообще конкурентных органов, потому что считалось, что это инвестиции в некоммерческую организацию. А сейчас мы видим, как OpenAI трансформируется и сколько скандалов связано с тем, что это больше не некоммерческая организация».

OpenAI выбрала деньги

По данным СМИ, Microsoft не имеет полного операционного контроля над OpenAI. Но доля гиганта в стартапе может составлять 49%. Microsoft регулярно вкладывает в разработчика миллиарды долларов. Без этих инвестиций рынок искусственного интеллекта серьезно изменится, говорит сооснователь AiAcademy Александр Горный: «Безусловно, если будут настолько жесткие предписания, то это проблема. Причем в первую очередь для OpenAI. Сейчас у них классный альянс: у Microsoft есть неограниченные деньги, у OpenAI — отличная технология. И одному не надо думать о технологии, другому не надо думать о деньгах, ну, почти.

Google может лишиться Chrome

Если связка разорвется насильственно, Microsoft бросится делать свою технологию, и это для OpenAI плохо, потому что у него возникает новый конкурент и ограничение по доступу к деньгам, что для него тоже плохо. OpenAI, конечно, не закроется, но это помешает ему фокусироваться на максимально быстром развитии.

Microsoft в состоянии быстро создать собственную технологию-конкурента. Если посмотреть на Google, который обладает похожими возможностями, или даже на "Яндекс" со "Сбером", которые обладают заметно меньшими возможностями, у них получается создать какой-то значимый продукт за довольно короткое время. Пока эти продукты заметно хуже, чем у OpenAI, но они более-менее в той же лиге. И Microsoft, безусловно, сможет туда войти достаточно быстро, за полтора-два года».

В США началось масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft

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С серьезными претензиями антимонопольных органов на днях столкнулась и компания Google. Минюст США потребовал принудительно продать Chrome. Ведомство направило запрос в суд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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