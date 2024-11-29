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Haval выруливает на гибрид

Компания может начать серийный выпуск таких автомобилей в РФ

Китайский Haval готовится расширить свою линейку в России, наладив на своем заводе под Тулой серийный выпуск гибридных автомобилей. За десять месяцев этого года продажи новых «гибридов» в стране увеличились в шесть раз, до 31,7 тыс. штук, в то время как электромобилей было реализовано в два раза меньше — 15,3 тыс.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Китайский Haval планирует производить на заводе в Тульской области гибридный автомобиль, следует из полученной 25 ноября ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» декларации на серийный выпуск новой модели. В документе указан автомобиль типа В16G. Речь может идти о кроссовере Haval H-Dog, заводской номер которого, по информации отраслевых изданий, B16. Указанный в данных код ТН ВЭД соответствует гибридному автомобилю. В линейке Haval в России гибридных автомобилей сейчас нет. Производственные планы в компании “Ъ” не прокомментировали.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что для Haval решение наладить в России выпуск гибридов может быть связано с желанием занять лидирующие позиции на хоть пока и небольшом, но перспективном рынке.

Кроме того, напоминает эксперт, государство сигнализирует о господдержке выпуска такого транспорта. Первый вице-премьер Денис Мантуров осенью говорил РИА «Новости», что развитие производства гибридов в РФ войдет в новый нацпроект. А Минтранс изучает предложение разрешить владельцам гибридов не платить за проезд по платным дорогам.

По словам Сергея Удалова из «Автостата», гибриды более востребованы на российском рынке, чем электрические автомобили. В лидерах продаж гибридов Lixiang, Voyah, Tank и Aito, уточняют в «Автостате». По данным агентства, за десять месяцев реализация новых электромобилей в РФ выросла на 46% год к году, до 15,3 тыс. штук. А продажи новых гибридных автомобилей увеличились в шесть раз, до 31,7 тыс. штук. По мнению Сергея Удалова, тенденция связана с недостаточно развитой инфраструктурой для электрокаров и недоверием граждан к их работе в условиях холодного климата. Гибриды, отмечает он, дают пользователям больше возможностей. По словам эксперта, по итогам 2024 года рынок гибридных автомобилей в РФ может достичь 35–38 тыс. штук.

По данным «Автостата», Haval занимает второе место в стране по продажам новых автомобилей после Lada.

По итогам десяти месяцев реализация машин бренда выросла на 13,9% год к году, до 160,2 тыс. штук. Кроссовер Jolion — на третьем месте по самым продаваемым моделям, он уступает лидерство только Lada Granta и Lada Vesta. В планах автопроизводителя — дальнейшее увеличение продаж на российском рынке и рост доли бренда в его структуре. Согласно представленной осенью презентации Great Wall Motor (бренды Haval, Tank, Ora, GWМ и Wey), в 2025 году концерн намерен представить в РФ пять новинок.

Автомобили из Китая в октябре уступили Lada часть рынка

Исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев ранее рассказывал, что на заводе Haval в Тульской области проводится модернизация, по итогам которой — к 2025 году — производственные мощности увеличатся со 150 до 200 тыс. машин в год (см. “Ъ” от 24 октября). Сейчас на площадке выпускаются кроссоверы Haval Dargo, Haval F7, Haval H3, а также Haval Jolion, на который приходится основной объем выпуска.

В Haval также сообщали, что наладили выпуск кроссовера Haval M6 на площадке «ПСМА Рус» в Калужской области, арендованной компанией «Автомобильные технологии», где собирается Citroen C5 Aircross. По мнению источников “Ъ” речь идет о контрактной сборке. Как уточнили “Ъ” в Haval, пока подготовлена линия, а серийное производство модели не запущено. Сроки начала и объемы выпуска в «Автомобильных технологиях» не прокомментировали. Максим Кадаков отмечает, что решение о выпуске Haval M6 на заводе в Калуге связано с нехваткой производственных мощностей на основной площадке даже с учетом их расширения после модернизации. Эта модель для Haval — выход в более низкую ценовую нишу, с помощью которой автопроизводитель намерен и дальше активно наращивать свои продажи, добавляет господин Удалов.

Наталия Мирошниченко

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