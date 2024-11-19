То ли доля, то ли не доля

Продажи новых легковых китайских автомобилей в России в октябре побили исторический рекорд, достигнув почти 100 тыс. штук, хотя доля таких брендов за месяц сократилась на 4,4 процентного пункта. Эксперты связывают это с увеличением продаж Lada и иномарок, ввезенных по параллельному импорту в преддверии индексации утильсбора. Часть участников рынка считает, что доля китайских автомобилей достигла своего пика, другая — не исключает ее роста в связи со снижением поставок по параллельному импорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля новых китайских автомобилей в октябре — рекордном месяце по продажам брендов из КНР за всю историю — снизилась относительно сентября на 4,4 процентного пункта, до 57,34%, следует из данных «Автостата». В октябре было продано 98,16 тыс. новых автомобилей китайских марок. За десять месяцев реализовано 782,3 тыс. штук — 59% от общего объема рынка, уточнили “Ъ” в агентстве.

Сергей Удалов из «Автостата» поясняет, что потерянную китайскими автопроизводителями долю в октябре заняла российская Lada. По данным агентства, доля АвтоВАЗа в прошлом месяце выросла на 3 процентных пункта, до 26,18% (44,8 тыс. легковых автомобилей). Сам автопроизводитель отчитался о росте продаж на 4,8% год к году и на 3,3% к сентябрю, до 42,88 тыс. машин, включая легкий коммерческий сегмент.

Сергей Чемезов, глава «Ростеха», в интервью Reuters в августе 2024 года: Когда немцы, японцы, корейцы показали россиянам фигу, китайский автопром нас поддержал.

В АвтоВАЗе “Ъ” сообщили, что позитивное влияние на продажи в октябре оказали возобновление программы льготного автокредитования и растущая популярность пассажирских и коммерческих версий Lada Largus. На структуру рынка в октябре также повлиял рост продаж иномарок, привезенных накануне повышения утилизационного сбора по механизму параллельного импорта, резюмирует господин Удалов.

Продажи новых легковых автомобилей в октябре стали лучшими за три с половиной года, достигнув 171,18 тыс. штук (см. “Ъ” от 6 ноября). Lada остается самым популярным брендом на российском авторынке, остальные марки в топ-5 за китайскими производителями: Haval, Chery, Geely и Changan. По данным «Автостата», лучшие для себя результаты в октябре среди китайских марок показали Haval (23,8 тыс. автомобилей), Geely (17,16 тыс. штук), Jetour (4,02 тыс. штук), GAC (2,57 тыс. штук) и Hongqi (860 штук). В модельном рейтинге рекорды обновили Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval F7, Haval H3, Jetour Dashing, GAC GS8 и Haval H9.

По мнению директора по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, снижения доли китайских автомобилей в структуре продаж в ноябре и декабре относительно октября не ожидается.

На сегодня на бренды из КНР приходится около 60% рынка, 30% — за российскими марками, оставшиеся 10% — иномарки, завезенные по схеме параллельного импорта, поясняет топ-менеджер.

«Думаю, в следующем году эти пропорции сохранятся, доля китайских брендов составит 60–65%, возможен даже небольшой рост»,— полагает господин Иванов. Директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев согласен, что предпосылок к переуступке доли рынка китайскими марками в ближайшее время нет. «В 2025 году, если не произойдет тектонических политических сдвигов, доля машин из Китая на рынке РФ будет дальше расти по причине продолжения снижения поставок новых машин через каналы параллельного импорта»,— добавляет топ-менеджер.

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев считает, что в 2025 году на авторынке ожидается замедление темпов роста доли китайской продукции, которая сейчас уже почти на пике. Господин Удалов подтверждает, что значимого прироста доли автопрома из КНР — как фиксировалось после ухода зарубежных игроков — в 2025 году не ожидается. По его словам, весь этот год доля китайских брендов остается около 60% с небольшими колебаниями. «Но возможен рост доли Lada, если по ней будут дополнительные преференции»,— добавляет он. Эксперт также отмечает, что возможно определенное размытие доли брендов из КНР в связи с ростом продаж китайских машин под российскими брендами, сборка которых налажена в России.

Наталия Мирошниченко