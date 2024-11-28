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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос» отложил начало пилотируемых полетов на Луну

Советник генерального директора «Роскосмоса» Олег Горшков сообщил на Конгрессе молодых ученых о сдвиге сроков начала пилотируемых полетов на Луну. Решение он объяснил нехваткой средств для создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, его слова передал «Интерфакс».

В апреле 2024 года первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров заявлял, что для полета на Луну требуется ракета сверхтяжелого класса. Создание такого ракетного комплекса оценивалось в 600 млрд руб., ожидалось, что летные испытания сверхтяжелой ракеты начнутся в 2033 году.

В последний раз Россия отправляла корабль на Луну в прошлом году. 11 августа 2023 года была запущена автоматическая станция «Луна-25». 20 августа с ней была потеряна связь. Предположительно, станция перешла на нерасчетную орбиту, из-за чего произошло столкновение с Луной. Следующий аппарат планировалось запустить в 2027 году.

В сентябре 2024 года научный руководитель первого этапа лунной программы Лев Зеленый рассказывал, что «Роскосмос» поддержал создание двух автоматических станций «Луна-27», однако не принял итоговое решение из-за нехватки денег.

О российской космической отрасли — в материале «Ъ» «Есть ли жизнь без Марса».

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