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Коммерсантъ FM
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Есть ли жизнь без Марса

Глава «Роскосмоса» рассказал депутатам о прошлом, настоящем и будущем космонавтики

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в среду в рамках «правительственного часа» в Госдуме рассказал о мерах по модернизации и развитию отечественной космической отрасли. Он заявил, что в условиях санкционного давления отрасль развивается стабильно, хотя в вопросах международного сотрудничества пришлось переориентироваться с платежеспособных недружественных стран на другие государства, которые, хоть и интересуются космосом, но «не имеют стабильного бюджетного финансирования своих космических программ».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в Госдуме был готов к вопросам на любую тему, включая высадку американцев на Луне

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в Госдуме был готов к вопросам на любую тему, включая высадку американцев на Луне

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в Госдуме был готов к вопросам на любую тему, включая высадку американцев на Луне

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Свое выступление в Думе Юрий Борисов начал не без пафоса: «Ракетно-космическая отрасль всегда будет оставаться неотъемлемой частью культурного кода и наследия нашей великой страны». Перейдя к конкретике, он рассказал, что предприятия космической отрасли работают более чем в 20 регионах России, а их суммарная производственная мощность составляет до 30 ракет-носителей разного класса и до 40 космических аппаратов различного назначения в год. Совокупная выручка в 2023 году составила около 413 млрд руб., а средняя производительность труда — 2,3 млн руб. на человека.

По словам господина Борисова, несмотря на последствия «беспрецедентного санкционного давления» со стороны недружественных стран, вверенная ему отрасль функционирует стабильно.

Однако участие России в международных проектах с этими государствами, которые отличает «высокий уровень технологического развития и платежеспособность», сильно сократилось. «Мы потеряли контракты, и, как следствие, внебюджетная выручка снизилась в два раза по сравнению с прежними временами»,— признал глава «Роскосмоса». Поэтому госкорпорации пришлось переориентироваться на сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Правда, как с сожалением отметил докладчик, «при неизменном интересе к космосу» эти страны «не имеют стабильного бюджетного финансирования своих космических программ». Кроме того, глава «Роскосмоса» поделился планами привлечь частных инвесторов к созданию орбитальных группировок.

Затем депутаты задали гостю вопросы. Николай Арефьев (КПРФ) посетовал на отсутствие новостей об исследовании дальнего космоса.

Юрий Борисов признал, что в условиях спецоперации пришлось резко сократить ассигнования в этом направлении: хотя по поручению президента госкорпорация обязана тратить на это 12–14 млрд руб. в год, реально сегодня она тратит лишь 7–8 млрд. «В ближайшем будущем постараемся наверстать эту ситуацию»,— пообещал чиновник.

Ярослава Нилова (ЛДПР) интересовало, как в «Роскосмосе» относятся к различным интерпретациям высадки американцев на Луне – в том смысле, что кадры высадки могли быть сняты в Голливуде. Господин Борисов честно признался, что у него есть только один «железный» факт: «В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук грунт оказался именно лунным».

Как может быть организован процесс ликвидации МКС

Тему освоения Луны и других объектов Солнечной системы подняла и первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова («Единая Россия»). Ее интересовало, какие работы ведутся в этом направлении в соответствии со стратегией развития «Роскосмоса» до 2030 года и как в этом участвует отряд космонавтов. «Дорогая Валентина Владимировна, рад видеть вас в здравии!» — отреагировал на вопрос глава ведомства, предложив ответить на него по существу руководителю Центра подготовки космонавтов Максиму Харламову. Тот, в свою очередь, заверил, что работа ведется системно и космонавты в ней принимают самое непосредственное участие — например, возглавляют экипажи во время экспериментов по имитации полетов на Марс.

Итоги «правительственного часа» подвел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что депутатам важно, чтобы глава «Роскосмоса» ушел из Думы с осознанием поддержки депутатами вопросов, которые могут у него возникнуть при обсуждении бюджета на следующий год.

Ксения Веретенникова

России больше не нужна «русофобская» Парламентская ассамблея ОБСЕ

Госдума и Совет федерации в среду единогласно приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Палаты рассмотрели этот вопрос синхронно.

Выступая в Госдуме, председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что сегодня ПА ОБСЕ «не соответствует собственным целям и задачам». «В этой обстановке работать в Парламентской ассамблее и использовать данную площадку для продвижения внешнеполитической линии президента России является на данном этапе нецелесообразным»,— пояснил депутат. Тем более что это позволит сэкономить немалые средства: ежегодный взнос России в ПА ОБСЕ составляет около €256 тыс., добавил господин Слуцкий. Он также напомнил, что ранее РФ уже вышла из Совета Европы. В то же время глава международного комитета пообещал оставаться в контакте со «здравомыслящими членами национальных делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ». В итоге депутаты одобрили проект заявления 405 голосами, против и воздержавшихся не было.

В Совете федерации документ представил первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров. Он констатировал, что ПА ОБСЕ превратилась в «политизированный инструмент коллективного Запада», который используется для давления на Россию в связи с проведением специальной военной операции. «Продолжается тотальная украинизация повестки дня, построенная на огульных и бездоказательных обвинениях нашей страны. При этом замалчивается правда о чудовищных преступлениях киевского режима»,— подчеркнул сенатор.

По словам господина Джабарова, в ПА ОБСЕ значительно усилилась «атмосфера нетерпимости», в результате чего обсуждение почти каждого вопроса «превращается в русофобский шабаш». В качестве примера «оголтелых русофобских решений, которые намеренно искажают смысл событий на Украине», докладчик привел резолюцию от 29 июня о признании действий России «геноцидом украинского народа». Поскольку российская делегация неоднократно лишалась возможности принимать участие в работе ПА ОБСЕ и ее руководящих органов, «реальные возможности для нормального, конструктивного диалога полностью исчерпаны», резюмировал Владимир Джабаров.

Вопросов к докладчику у сенаторов не было, только Алексей Пушков взял слово, чтобы предложить поаплодировать. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что в ПА ОБСЕ будет оглашено заявление российского парламента, «если у них остатки хоть какой-то дипломатии остались, совести и еще чего-то». После этого проект был поддержан единогласно.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах

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