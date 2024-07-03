Есть ли жизнь без Марса

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в среду в рамках «правительственного часа» в Госдуме рассказал о мерах по модернизации и развитию отечественной космической отрасли. Он заявил, что в условиях санкционного давления отрасль развивается стабильно, хотя в вопросах международного сотрудничества пришлось переориентироваться с платежеспособных недружественных стран на другие государства, которые, хоть и интересуются космосом, но «не имеют стабильного бюджетного финансирования своих космических программ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в Госдуме был готов к вопросам на любую тему, включая высадку американцев на Луне

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в Госдуме был готов к вопросам на любую тему, включая высадку американцев на Луне

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Свое выступление в Думе Юрий Борисов начал не без пафоса: «Ракетно-космическая отрасль всегда будет оставаться неотъемлемой частью культурного кода и наследия нашей великой страны». Перейдя к конкретике, он рассказал, что предприятия космической отрасли работают более чем в 20 регионах России, а их суммарная производственная мощность составляет до 30 ракет-носителей разного класса и до 40 космических аппаратов различного назначения в год. Совокупная выручка в 2023 году составила около 413 млрд руб., а средняя производительность труда — 2,3 млн руб. на человека.

По словам господина Борисова, несмотря на последствия «беспрецедентного санкционного давления» со стороны недружественных стран, вверенная ему отрасль функционирует стабильно.

Однако участие России в международных проектах с этими государствами, которые отличает «высокий уровень технологического развития и платежеспособность», сильно сократилось. «Мы потеряли контракты, и, как следствие, внебюджетная выручка снизилась в два раза по сравнению с прежними временами»,— признал глава «Роскосмоса». Поэтому госкорпорации пришлось переориентироваться на сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Правда, как с сожалением отметил докладчик, «при неизменном интересе к космосу» эти страны «не имеют стабильного бюджетного финансирования своих космических программ». Кроме того, глава «Роскосмоса» поделился планами привлечь частных инвесторов к созданию орбитальных группировок.

Затем депутаты задали гостю вопросы. Николай Арефьев (КПРФ) посетовал на отсутствие новостей об исследовании дальнего космоса.

Юрий Борисов признал, что в условиях спецоперации пришлось резко сократить ассигнования в этом направлении: хотя по поручению президента госкорпорация обязана тратить на это 12–14 млрд руб. в год, реально сегодня она тратит лишь 7–8 млрд. «В ближайшем будущем постараемся наверстать эту ситуацию»,— пообещал чиновник.

Ярослава Нилова (ЛДПР) интересовало, как в «Роскосмосе» относятся к различным интерпретациям высадки американцев на Луне – в том смысле, что кадры высадки могли быть сняты в Голливуде. Господин Борисов честно признался, что у него есть только один «железный» факт: «В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук грунт оказался именно лунным».

Тему освоения Луны и других объектов Солнечной системы подняла и первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова («Единая Россия»). Ее интересовало, какие работы ведутся в этом направлении в соответствии со стратегией развития «Роскосмоса» до 2030 года и как в этом участвует отряд космонавтов. «Дорогая Валентина Владимировна, рад видеть вас в здравии!» — отреагировал на вопрос глава ведомства, предложив ответить на него по существу руководителю Центра подготовки космонавтов Максиму Харламову. Тот, в свою очередь, заверил, что работа ведется системно и космонавты в ней принимают самое непосредственное участие — например, возглавляют экипажи во время экспериментов по имитации полетов на Марс.

Итоги «правительственного часа» подвел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что депутатам важно, чтобы глава «Роскосмоса» ушел из Думы с осознанием поддержки депутатами вопросов, которые могут у него возникнуть при обсуждении бюджета на следующий год.

Ксения Веретенникова