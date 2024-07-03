Есть ли жизнь без Марса
Глава «Роскосмоса» рассказал депутатам о прошлом, настоящем и будущем космонавтики
Гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в среду в рамках «правительственного часа» в Госдуме рассказал о мерах по модернизации и развитию отечественной космической отрасли. Он заявил, что в условиях санкционного давления отрасль развивается стабильно, хотя в вопросах международного сотрудничества пришлось переориентироваться с платежеспособных недружественных стран на другие государства, которые, хоть и интересуются космосом, но «не имеют стабильного бюджетного финансирования своих космических программ».
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в Госдуме был готов к вопросам на любую тему, включая высадку американцев на Луне
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Свое выступление в Думе Юрий Борисов начал не без пафоса: «Ракетно-космическая отрасль всегда будет оставаться неотъемлемой частью культурного кода и наследия нашей великой страны». Перейдя к конкретике, он рассказал, что предприятия космической отрасли работают более чем в 20 регионах России, а их суммарная производственная мощность составляет до 30 ракет-носителей разного класса и до 40 космических аппаратов различного назначения в год. Совокупная выручка в 2023 году составила около 413 млрд руб., а средняя производительность труда — 2,3 млн руб. на человека.
По словам господина Борисова, несмотря на последствия «беспрецедентного санкционного давления» со стороны недружественных стран, вверенная ему отрасль функционирует стабильно.
Однако участие России в международных проектах с этими государствами, которые отличает «высокий уровень технологического развития и платежеспособность», сильно сократилось. «Мы потеряли контракты, и, как следствие, внебюджетная выручка снизилась в два раза по сравнению с прежними временами»,— признал глава «Роскосмоса». Поэтому госкорпорации пришлось переориентироваться на сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Правда, как с сожалением отметил докладчик, «при неизменном интересе к космосу» эти страны «не имеют стабильного бюджетного финансирования своих космических программ». Кроме того, глава «Роскосмоса» поделился планами привлечь частных инвесторов к созданию орбитальных группировок.
Затем депутаты задали гостю вопросы. Николай Арефьев (КПРФ) посетовал на отсутствие новостей об исследовании дальнего космоса.
Юрий Борисов признал, что в условиях спецоперации пришлось резко сократить ассигнования в этом направлении: хотя по поручению президента госкорпорация обязана тратить на это 12–14 млрд руб. в год, реально сегодня она тратит лишь 7–8 млрд. «В ближайшем будущем постараемся наверстать эту ситуацию»,— пообещал чиновник.
Ярослава Нилова (ЛДПР) интересовало, как в «Роскосмосе» относятся к различным интерпретациям высадки американцев на Луне – в том смысле, что кадры высадки могли быть сняты в Голливуде. Господин Борисов честно признался, что у него есть только один «железный» факт: «В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции. По экспертизе нашей Академии наук грунт оказался именно лунным».
Тему освоения Луны и других объектов Солнечной системы подняла и первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова («Единая Россия»). Ее интересовало, какие работы ведутся в этом направлении в соответствии со стратегией развития «Роскосмоса» до 2030 года и как в этом участвует отряд космонавтов. «Дорогая Валентина Владимировна, рад видеть вас в здравии!» — отреагировал на вопрос глава ведомства, предложив ответить на него по существу руководителю Центра подготовки космонавтов Максиму Харламову. Тот, в свою очередь, заверил, что работа ведется системно и космонавты в ней принимают самое непосредственное участие — например, возглавляют экипажи во время экспериментов по имитации полетов на Марс.
Итоги «правительственного часа» подвел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что депутатам важно, чтобы глава «Роскосмоса» ушел из Думы с осознанием поддержки депутатами вопросов, которые могут у него возникнуть при обсуждении бюджета на следующий год.
России больше не нужна «русофобская» Парламентская ассамблея ОБСЕ
Госдума и Совет федерации в среду единогласно приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Палаты рассмотрели этот вопрос синхронно.
Выступая в Госдуме, председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что сегодня ПА ОБСЕ «не соответствует собственным целям и задачам». «В этой обстановке работать в Парламентской ассамблее и использовать данную площадку для продвижения внешнеполитической линии президента России является на данном этапе нецелесообразным»,— пояснил депутат. Тем более что это позволит сэкономить немалые средства: ежегодный взнос России в ПА ОБСЕ составляет около €256 тыс., добавил господин Слуцкий. Он также напомнил, что ранее РФ уже вышла из Совета Европы. В то же время глава международного комитета пообещал оставаться в контакте со «здравомыслящими членами национальных делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ». В итоге депутаты одобрили проект заявления 405 голосами, против и воздержавшихся не было.
В Совете федерации документ представил первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров. Он констатировал, что ПА ОБСЕ превратилась в «политизированный инструмент коллективного Запада», который используется для давления на Россию в связи с проведением специальной военной операции. «Продолжается тотальная украинизация повестки дня, построенная на огульных и бездоказательных обвинениях нашей страны. При этом замалчивается правда о чудовищных преступлениях киевского режима»,— подчеркнул сенатор.
По словам господина Джабарова, в ПА ОБСЕ значительно усилилась «атмосфера нетерпимости», в результате чего обсуждение почти каждого вопроса «превращается в русофобский шабаш». В качестве примера «оголтелых русофобских решений, которые намеренно искажают смысл событий на Украине», докладчик привел резолюцию от 29 июня о признании действий России «геноцидом украинского народа». Поскольку российская делегация неоднократно лишалась возможности принимать участие в работе ПА ОБСЕ и ее руководящих органов, «реальные возможности для нормального, конструктивного диалога полностью исчерпаны», резюмировал Владимир Джабаров.
Вопросов к докладчику у сенаторов не было, только Алексей Пушков взял слово, чтобы предложить поаплодировать. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что в ПА ОБСЕ будет оглашено заявление российского парламента, «если у них остатки хоть какой-то дипломатии остались, совести и еще чего-то». После этого проект был поддержан единогласно.