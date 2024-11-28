Балет «Щелкунчик» покажут более чем в 100 кинотеатрах 30 и 31 декабря

Прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра покажут более чем в 100 кинотеатрах в городах России. Показы пройдут 30 и 31 декабря, сообщил театр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Посмотреть балет можно будет более чем в 30 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. В театре уточнили, что полный список постоянно дополняется.

Также 31 декабря в 20:00 балет покажут в сообществе театра во «ВКонтакте».

С 2 декабря Большой театр запустит продажу билетов на «Щелкунчик». Купить их можно будет только на сайте театра, в кассах билеты продавать не будут. Также в этом году приобрести билет можно на аукционе. Роскомнадзор заблокировал уже 17 сайтов перекупщиков билетов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Щелкунчик" попробует поторговаться».