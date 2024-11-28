Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Балет «Щелкунчик» покажут более чем в 100 кинотеатрах 30 и 31 декабря

Прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра покажут более чем в 100 кинотеатрах в городах России. Показы пройдут 30 и 31 декабря, сообщил театр.

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

Посмотреть балет можно будет более чем в 30 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. В театре уточнили, что полный список постоянно дополняется.

Также 31 декабря в 20:00 балет покажут в сообществе театра во «ВКонтакте».

С 2 декабря Большой театр запустит продажу билетов на «Щелкунчик». Купить их можно будет только на сайте театра, в кассах билеты продавать не будут. Также в этом году приобрести билет можно на аукционе. Роскомнадзор заблокировал уже 17 сайтов перекупщиков билетов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Щелкунчик" попробует поторговаться».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...