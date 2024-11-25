Большой театр не будет продавать билеты на «Щелкунчик» в кассах

Большой театр с 2 декабря запустит продажу билетов на балет «Щелкунчик». Купить их можно будет только на сайте театра, в кассах билеты продавать не будут. Также в этом году приобрести билет можно на аукционе.

Продажи на сайте начнутся 2 декабря в 10:00 по мск. В аукционе смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Часть собранных средств обещают направить на поддержку артистов Большого театра.

Всего запланировано 18 показов, последний — 31 декабря. Также накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдет общедоступная прямая трансляция балета «Щелкунчик».

В прошлые годы билеты на «Щелкунчик» продавали в кассах театра, что приводило к скоплению многочасовых очередей. С 1 октября Большой театр изменил правила приобретения билетов — теперь для них нужно предоставить документы, подтверждающие личность.

О популярных постановках — в материале «Ъ FM» «За "Щелкунчиком" на край света».