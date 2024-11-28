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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор заблокировал 17 сайтов перекупщиков билетов в Большой театр

В текущем году в интернете были заблокированы 17 сетевых площадок, на которых велась незаконная торговля билетами на представления в Большом театре, в том числе на балет «Щелкунчик». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Доступ к информации с предложениями о покупке поддельных билетов ограничен в соответствии с судебными решениями, подчеркнули в РКН. После этого ведомство вносит ссылки с запрещенной информацией в единый реестр и уведомляет провайдера хостинга о необходимости удалить противоправный контент.

Злоумышленники создавали ресурсы-двойники официального сайта Большого театра и продавали на них билеты по завышенной цене, пояснили в РКН. Для того, чтобы не стать жертвой перекупщиков, ведомство рекомендовало покупать билеты только на официальных интернет-страницах учреждений культуры.

Подробнее о методах борьбы с театральными спекулянтами — в материале «Ъ» «"Щелкунчик" попробует поторговаться».

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