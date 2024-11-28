Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Европарламент призовет ЕС расширить санкции против России

Депутаты Европарламента (ЕП) намерены призвать Евросоюз (ЕС) продолжить принимать санкции против России. В частности, в ЕП настаивают на полном эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и СПГ.

«(ЕП) призывает... к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России (металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный), а также против российского сырья, такого как алюминий, стальная продукция, уран, титан и никель»,— сказано в одной из подготовленных резолюций.

Европарламент проголосует по документам на пленарной сессии сегодня, 28 ноября. Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения в ЕС. По данным Reuters, обсуждаемый сейчас 15-й пакет санкций будет направлен против танкеров, перевозящих российскую нефть, а также против китайских компаний, производящих дроны для Москвы. Одобрить ограничения планируется до конца текущего года.

О позиции ЕП — в материале «Ъ» «Урсула фон дер Ляйен борется за военные расходы».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...