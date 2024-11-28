Европарламент призовет ЕС расширить санкции против России

Депутаты Европарламента (ЕП) намерены призвать Евросоюз (ЕС) продолжить принимать санкции против России. В частности, в ЕП настаивают на полном эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и СПГ.

«(ЕП) призывает... к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России (металлургический, атомный, химический, сельскохозяйственный), а также против российского сырья, такого как алюминий, стальная продукция, уран, титан и никель»,— сказано в одной из подготовленных резолюций.

Европарламент проголосует по документам на пленарной сессии сегодня, 28 ноября. Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения в ЕС. По данным Reuters, обсуждаемый сейчас 15-й пакет санкций будет направлен против танкеров, перевозящих российскую нефть, а также против китайских компаний, производящих дроны для Москвы. Одобрить ограничения планируется до конца текущего года.

О позиции ЕП — в материале «Ъ» «Урсула фон дер Ляйен борется за военные расходы».