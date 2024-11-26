Reuters: ЕС обсудит санкции против 48 нефтяных танкеров России

Послы Евросоюза на заседании в среду, 27 ноября, обсудят новый пакет санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. Они полагают, что 15-й пакет рестрикций будет направлен против танкеров, перевозящих российскую нефть, а также против китайских компаний, производящих дроны для Москвы.

По информации собеседников, всего в список планируется добавить 29 организаций и 54 человека, что увеличит число подсанкционных лиц до более чем 2,2 тыс. В новый пакет также войдут 48 танкеров, перевозящих нефть из России. Это, пишет агентство, станет частью мер западных стран по ограничению нефтяных доходов России. Reuters отмечает, что дипломаты не ожидают значительного сопротивления в Европарламенте по принятию новых ограничений.

14 ноября Bloomberg сообщало, что ЕС работает над новым пакетом санкций, среди ограничений источники агентства также называли рестрикции против «теневого флота» России. Одобрить пакет ЕС намеревается до конца текущего года, а принять — 24 февраля 2025-го, в годовщину начала российской спецоперации на Украине, отмечали собеседники.

В июне ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Он затронул в том числе перевалку российского СПГ в ЕС и перевозку нефти из России. В августе глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил большинство стран Европы в том, что те тайком покупают российскую нефть через Индию в обход европейских санкций.

О поставках российской нефти — в публикации «Ъ» «Такой, MOL, транзит».