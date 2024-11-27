Урсула фон дер Ляйен борется за военные расходы

Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен, который приступит к работе 1 декабря. Выступая перед голосованием, госпожа фон дер Ляйен много рассказывала о будущем ЕС и планах догнать и перегнать Америку, а также о борьбе за свободу, которая, по ее мнению, неразрывно связана с помощью Украине. Ключевым мотивом выступления стало беспокойство за европейскую безопасность, для обеспечения которой глава ЕК призвала государства Евросоюза резко нарастить оборонные расходы. В тот же день послы стран ЕС занялись согласованием 15-го пакета санкций в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Jean-Francois Badias / AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Jean-Francois Badias / AP

В Европарламенте 27 ноября прошло утверждение нового состава ЕК. Интриги насчет того, поддержат ли депутаты 27 чиновников во главе с Урсулой фон дер Ляйен, к тому моменту уже не было. В итоге за новый состав Еврокомиссии, в котором за сферы внешней политики и обороны будут отвечать представители стран Балтии, проголосовали 370 членов законодательного органа, против — 282, а еще 36 — воздержались.

Процедурные формальности в любом случае требовалось соблюсти, а потому перед голосованием госпожа фон дер Ляйен произнесла речь, которая должна была убедить и так уже убежденных евродепутатов проголосовать за предложенный состав ЕК. Начиная выступление, Урсула фон дер Ляйен отметила, что «пять лет назад никто не мог и представить, через что будет проходить Европа», и напомнила, как предшественники сегодняшних европейских чиновников боролись за свободу и демократию. Теперь же, по ее словам, нынешнему поколению снова предстоит бороться за свободу и суверенитет.

Урсула фон дер Ляйен уверена: чтобы добиться успеха, Евросоюз должен работать над повышением конкурентоспособности, развитием зеленой энергетики, инвестиций и восстановлением технологического доминирования.

В частности, она поставила перед собой и всем Евросоюзом задачу «преодолеть инновационный разрыв» с США и Китаем. По ее мнению, догнать и перегнать Америку и КНР в технологическом плане — одна из ключевых целей.

Между тем задачи ЕК на предстоящую пятилетку отнюдь не ограничиваются экономикой и технологиями. Значительную часть речи Урсула фон дер Ляйен посвятила вопросам безопасности. Подобно новоизбранному президенту США Дональду Трампу или бывшему и нынешнему генсекам НАТО Йенсу Столтенбергу и Марку Рютте, она призвала европейские страны резко нарастить расходы на оборону и приблизить их к российскому уровню. По ее словам, РФ тратит на военные нужды до 9% ВВП, а ЕС — лишь 1,9%. «В этом "уравнении" что-то не так. Наши расходы на оборону должны увеличиться»,— сказала Урсула фон дер Ляйен. Отметим, что в мае 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал: бюджет Минобороны и силового блока России приближается к 6,7% ВВП.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, государства ЕС «должны быть настолько амбициозны (в плане расходов на оборону.— “Ъ”), насколько серьезны угрозы».

В связи с этим Евросоюзу нужен единый оборонный рынок, укрепление оборонно-промышленного комплекса, улучшение военной мобильности и совместные оборонные проекты. Учитывая, что военная составляющая никогда не была приоритетным направлением деятельности ЕС, а цели поставлены масштабные, в новом составе ЕК впервые появился пост еврокомиссара по вопросам обороны. На эту должность 27 ноября был утвержден бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который вместе с новым верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности — экс-премьером Эстонии Кайей Каллас — и займется достижением подобных целей.

Глава ЕК уже дала господину Кубилюсу и госпоже Каллас задание: в первые сто дней на своих постах, начиная с 1 декабря, они должны будут представить стратегический документ о будущем европейской обороны. Она заверила, что еврочиновники справятся с составлением Белой книги по обороне за отведенный срок, а «безопасность Европы всегда будет приоритетом этой комиссии».

Между тем, пока Урсула фон дер Ляйен рассказывала об оборонных планах ЕК, послы стран ЕС в Брюсселе были заняты более традиционным для объединения делом — обсуждением санкций против России. В частности, в среду состоялась дискуссия о 15-м пакете ограничительных мер, подготовленном Еврокомиссией. Как сообщало агентство Reuters, среди прочего он предполагает добавление в санкционный список ЕС 29 юридических и 54 физических лиц. Кроме того, в пакете прописаны меры против «теневого торгового флота» России и вторичные санкции против компаний из третьих стран, включая Китай.

Примечательно, что 15-й пакет санкций еще не введен, а в Евросоюзе уже обсуждают начало работы над 16-м. По данным Reuters, составление новой порции ограничений начнется после 1 января 2025 года, когда председательство в ЕС перейдет от Венгрии к Польше. В Брюсселе подумывают в рамках этого пакета ужесточить ограничения против российского сжиженного газа и усилить контроль над реэкспортом европейских товаров в РФ. Также в Брюсселе планируют ввести меры против финансовых институтов в РФ, синхронизировав свои шаги с последними санкциями США.

Алексей Забродин