Заявлено — и с плеч долой

В октябре банки вынуждены были увеличить долю одобренных заявок по кредитам наличными до 42% — максимального значения за год. Однако фактическая выдача сокращается пятый месяц подряд, объемы находятся на двухлетних минимумах. Граждане не торопятся брать кредиты, полная стоимость которых уже перевалила за 30% годовых. В этих условиях банки делают ставку на проверенных клиентов, что и позволяет им демонстрировать высокий процент одобренных заявок на получение заемных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По итогам октября банки одобрили 42% заявок физлиц на выдачу кредитов наличными, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился “Ъ”. Это максимальный показатель в сегменте за 12 месяцев, с октября 2023 года. Последние девять месяцев уровень одобрения находился в диапазоне 33–38%, указано в материалах ОКБ.

Резкий рост одобрений по итогам прошедшего месяца произошел на фоне провала по выдачам, которые падают пятый месяц подряд. По данным Frank RG, по итогам октября банки выдали физлицам всего 1,94 млн кредитов наличными на 309 млрд руб., это минимальные показатели с лета 2022 года. В годовом выражении падение составило 36% в количестве и 43% в объеме выданных кредитов.

Интерес к кредитованию со стороны россиян снижается из-за сохраняющейся на запредельных уровнях стоимости кредитования, указывает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По ее данным, за 25 дней ноября по отношению к аналогичному периоду октября число оставленных пользователями заявок на получение кредита наличными снизилось на 22%, в октябре по отношению к сентябрю уровень снижения заявок составил 7%.

По данным ОКБ, в октябре средневзвешенные ставки (28,4% годовых) и средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК, 30,2% годовых) обновили исторические максимумы (см. “Ъ” от 19 ноября). На финансовых маркетплейсах ПСК предлагаемых кредитов наличными достигает 47% годовых. «В базовом прогнозе радикально изменить ситуацию не сможет даже традиционно пиковый в плане кредитов декабрь»,— уверена госпожа Солдатенкова.

Банки также повышают требования к заемщикам на фоне планомерного ужесточения регулирования сегментов розничного кредитования со стороны ЦБ. Так, на четвертый квартал регулятор установил макропруденциальные лимиты, согласно которым доля кредитов, выданных заемщикам с долговой нагрузкой от 50% до 80%, не должна превышать 15% (в третьем квартале — 20%), заемщикам с долговой нагрузкой от 80% — 3% (на третий квартал — 5%). Банки заметно снизили маркетинговую активность, концентрируясь на действующих клиентах, которые имеют хорошую кредитную историю в банке и допустимый уровень кредитной нагрузки. «Когда речь идет о розничном кредитовании со средними или высокими рисками — беззалоговых потребительских кредитах, то отсутствие кредитной истории — тот фактор, который добавляет неопределенности в оценке кредитоспособности заемщика и при прочих равных снижает его шанс на получение ссуды»,— поясняет ситуацию гендиректор ОКБ Михаил Алексин. Кроме того, для банков дешевле взаимодействовать с существующими клиентами, особенно если они пользуются другими финансовыми продуктами кредитной организации, признает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В результате банкирам удается сохранить приемлемое качество портфеля. Уровень просрочки в сегменте остается низким — по данным ОКБ за сентябрь, чуть более 2% заемщиков имели просрочку до 90 дней. Тем не менее просроченная задолженность растет быстрее, чем кредитный портфель банков. Согласно отчету Банка России о развитии банковского сектора в октябре, портфель необеспеченных потребительских кредитов по итогам отчетного месяца достиг 15,4 трлн руб. В годовом сравнении рост составил 14%. Между тем, по данным Первого клиентского бюро, по итогам десяти месяцев 2024 года кредиторы предложили коллекторам к реализации по цессионной схеме почти 1,4 млн кейсов на общую сумму 262,6 млрд руб. Это и в количественном, и в денежном выражении на 25% больше, чем годом ранее (см. “Ъ” от 25 ноября). Опрошенные банки не ответили на запрос “Ъ”. Ранее, впрочем, они оглашали свои негативные прогнозы на четвертый квартал в сегменте розничного кредитования (см. “Ъ” от 19 ноября).

Полина Трифонова