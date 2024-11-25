У безнадежных долгов появилась перспектива

«Первое клиентское бюро» (ПКБ) выкупит бесперспективные к взысканию долги у других коллекторов. На рынке цессии 36% кейсов относятся к категории бесперспективных, так как для работы с ними необходимо дорогостоящее выездное взыскание. У ПКБ есть ресурсы для работы с такими долгами: большая филиальная сеть и 700 выездных сотрудников. Агентство планирует выкупать такие портфели по 0,5% от основной суммы задолженности (ОСЗ) и в перспективе делиться половиной прибыли от взыскания с коллектором-продавцом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одно из крупнейших коллекторских агентств — ПКБ начало выкупать бесперспективные к взысканию долги у других коллекторов. Об этом рассказал управляющий директор ПКБ Павел Михмель в пятницу, 22 ноября, на всероссийской конференции НАПКА. Пока проект работает в тестовом режиме с несколькими крупными коллекторами. Среди них ID Collect, ПКО «Траст» и еще несколько крупных агентств.

По данным ПКБ, на рынке цессии по итогам 10 месяцев текущего года 36% кейсов относятся к категории бесперспективных, что на 35% больше, чем годом ранее. Всего по итогам 10 месяцев кредиторы предложили коллекторам к покупке 1,395 млн кейсов на общую сумму 262,6 млрд руб. Как пояснил “Ъ” господин Михмель, бесперспективные долги — это те, по которым нет досье и нельзя обратиться в суд, или те, по которым прошли сроки предъявления исполнительных документов в ФССП. У большинства профессиональных взыскателей такие портфели просто лежат, и со временем их списывают как убытки.

ПКБ готово покупать у коллекторских организаций такие портфели по 0,5% от ОСЗ, самостоятельно взыскивать и отдавать половину прибыли продавцу портфеля. По словам господина Михмеля, основная трудность работы с такими долгами — необходимость личного контакта и взаимодействия с должниками. И у ПКБ такая возможность есть: собственная служба выездных специалистов по взысканию насчитывает 700 сотрудников и имеет 120 филиалов в России. Для сравнения, у других крупных агентств сеть филиалов почти в два раза меньше.

По таким портфелям в ПКБ ожидают потенциальную маржинальность взыскания в 25–30%. Бизнес-модель предполагает, что 45% от взысканного долга будет направляться на оплату работы сотрудников выездной службы взыскания. Оставшиеся 55% будут в равных долях делиться между ПКБ и компанией, продавшей портфель. Это условие является компенсацией продавцу за продажу портфеля по 0,5% от ОСЗ.

Гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев подтвердил “Ъ”, что компания получила предложение ПКБ и пока изучает вопрос. ПКО «Траст» готовит первый пилотный портфель для передачи, рассказал директор по развитию ПКО «Траст» Павел Никитин. «Проект построен по принципу win-win. Предложение ПКБ будет наиболее интересно тем КА, бизнес-модель которых построена на дистанционном взаимодействии с клиентом»,— уверен он.

Участники отрасли и эксперты сходятся во мнении, что проект ПКБ — интересный B2B-сервис. «Формат партнерства, предложенный ПКБ, выгоден компаниям, у которых есть пул безнадежных для судебного взыскания долгов в регионах без физического присутствия,— уверен собеседник “Ъ” на коллекторском рынке.— Практически всегда остается возможность взыскать долг во внесудебном порядке, но в данном случае для повышения шансов нужны выездники в регионе взыскания». Продукт ПКБ будет иметь спрос, так как это возможность не только продать портфель пусть за небольшие, но реальные деньги, но и получить долю в фактических сборах, добавляет он.

Если пилот окажется успешным и подобные соглашения станут массовыми, то это будет выгодно всем сторонам: и бизнесу, и клиенту, который получит возможность погасить долг по индивидуальному графику с дисконтом, что важно, в досудебном порядке, уверены в НАПКА.

Если есть ресурс, то в этом специфическом сегменте можно получить неплохую маржинальность, согласен гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Но все это требует ресурсов, доступа, и, в первую очередь, дополнительного штата, едва ли на рынке будет много игроков, которые будут готовы работать с такими портфелями, заключает господин Самиев.

Полина Трифонова