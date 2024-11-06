Граждане подсели на потребкредиты

БКИ ОКБ (входит в топ-3 бюро кредитных историй) оценило уровень закредитованности заемщиков в зависимости от сегмента розничного кредитования. Наибольшее количество кредитов (более трех) имеют заемщики по кредитам наличными и POS-кредитам. И если число последних не так велико, то аудитория активных клиентов в сегменте кредитов наличными превышает 20 млн человек. При этом экспертов беспокоит, что именно в этих сегментах наблюдается рост молодой просрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с «Обзором розничного банковского кредитования за третий квартал 2024 года», подготовленным БКИ ОКБ. В нем эксперты бюро, в частности, проанализировали закредитованность заемщиков в зависимости от вида ссуды. Согласно обзору, на конец третьего квартала общее число розничных заемщиков банков составило 49,3 млн человек, что на 2,8 млн человек больше, чем годом ранее. При этом не имели кредитов в дефолте из них лишь 40,6 млн человек (38,9 млн годом ранее). В целом, по данным ОКБ, на одного розничного заемщика приходилось по итогам третьего квартала 2,28 действующего кредита, за год этот показатель увеличился на 6,5%.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на сессии ПМЭФ 6 июня: «Люди берут кредиты и от плохой жизни, и от хорошей, оттого что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас».

Вместе с тем уровень закредитованности заметно разнится в зависимости от сегмента кредитования. Так, самый низкий он, по данным бюро, в ипотеке — 2,51 кредита (годом ранее — 2,31) на одного активного заемщика сегмента (имеется в виду общее число любых кредитов на заемщика, который имеет кредит из конкретного сегмента). Самый высокий — в сегменте кредитов наличными и POS-кредитах. Так, на каждого заемщика по кредитам наличными приходится в среднем 3,18 кредита (годом ранее — 2,76), по POS-кредитам — 3,31 кредита (3,05 штуки). Однако сам по себе POS-сегмент невелик и насчитывал на конец третьего квартала всего 5,7 млн заемщиков, в то время как в кредитах наличными их число — 22,3 млн человек. Промежуточные позиции занимают кредитные карты и автокредиты.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин полагает, что данная динамика связана с тем, что в наиболее закредитованных сегментах низкие (в сравнении с автокредитованием и особенно ипотекой) средние чеки. «Таким образом, заемщики могут брать большое количество займов без критического для себя роста долговой нагрузки»,— отмечает он. Так, по данным аналитического агентства Frank RG, в сентябре 2024 года средняя сумма выданного кредита наличными составляла 171,1 тыс. руб., ипотечного — 4,6 млн руб., автокредита — 1,45 млн руб., POS-кредита — 32,8 тыс. руб.

При этом, по словам главного аналитика «Регблока» Анны Авакимян, сочетание разных типов кредитов меняется в зависимости от уровня доходов заемщика.

«Наиболее частое сочетание кредитов в нижнемассовом сегменте — это кредит наличными плюс POS; в массовом — ипотека плюс кредит наличными; в верхнемассовом — ипотека плюс кредитная карта или автокредит»,— отмечает эксперт. “Ъ” направил запросы в крупнейшие банки относительно уровня закредитованности их клиентов в зависимости от сегментов, но ни один из них ответ не предоставил.

Опасения экспертов вызывает рост молодой просрочки. Так, по данным ОКБ, доля (с просрочкой от 30 до 89 дней) в сегменте кредитов наличными увеличилась с начала года с 1,1% до 1,6%, в сегменте POS-кредитов — с 0,9% до 1,6%. «Кредит наличными берется с целью закрыть платежи по другим кредитам, но цель может поменяться в тот момент, когда живые деньги поступили на счет, и по нему чаще всего и происходит просрочка, а затем по цепочке — по остальным кредитам»,— поясняет президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что рост просрочки — это естественное следствие агрессивной выдачи кредитов, из-за которой долговая нагрузка граждан росла несоразмерно их доходам. Ситуация еще более осложнилась ухудшением макроэкономической обстановки, заключает эксперт.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова