Что за комиссия, создатель

Во вторник, 17 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наконец представила новую структуру исполнительной власти ЕС и обнародовала, какие портфели кому достанутся. Как и было негласно обещано ранее, лучшие посты отошли странам, не ставшим игнорировать призывы госпожи фон дер Ляйен соблюсти гендерное равенство и номинировать в еврокомиссары женщин. Не осталась внакладе и Франция, сменившая своего представителя в Брюсселе всего за сутки до обнародования состава новой команды. Меньше же всего при разделе портфелей повезло Венгрии, что, впрочем, было вполне предсказуемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на все трудности, глава исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен все-таки смогла согласовать новый состав Еврокомиссии

Фото: REUTERS/Johanna Geron, Johanna Geron / Reuters Несмотря на все трудности, глава исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен все-таки смогла согласовать новый состав Еврокомиссии

Фото: REUTERS/Johanna Geron, Johanna Geron / Reuters

Долгожданная презентация главой исполнительной власти ЕС Урсулой фон дер Ляйен своей команды на новый пятилетний срок не стала финальной точкой в долгой эпопее с формированием общеевропейского правительства после июньских выборов в Европарламент (ЕП). В октябре всем представленным во вторник еврокомиссарам еще предстоит пройти одобрение в ЕП. Тем не менее события вторника как минимум положили конец интригам вокруг того, каким странам Евросоюза достанутся самые влиятельные посты в Еврокомиссии (ЕК), а каким придется довольствоваться более скромными должностями.

Одним из самых заметных событий стало то, что должности четырех из шести новых исполнительных вице-президентов ЕК достались женщинам.

Госпожа фон дер Ляйен с самого начала ратовала за равноправие полов и даже ввела в практику собственное ноу-хау, рекомендовав всем странам—членам ЕС выдвигать сразу двух разнополых кандидатов в еврокомиссары. Большинство стран, правда, проигнорировали запрос главы ЕК на гендерный баланс и выдвинули мужчин. И, как не без сожаления признала госпожа фон дер Ляйен 17 сентября, ей пришлось довольствоваться тем, что составе ЕК оказалось «лишь 40% женщин и 60% мужчин».

Но зато те страны, которые сочли нужным прислушаться к рекомендациям руководителя исполнительной власти, были вознаграждены. Так, номинировавшие женщин-кандидатов Испания, Финляндия, Румыния и Эстония (представительница последней Кайя Каллас, как было давно решено, станет главой внешнеполитической службы) и получили заветные позиции в статусе вице-президентов.

По той же причине поблажка была дарована и Словении — ее кандидатке Марте Кос, как Любляна предположительно и хотела, отошел пост еврокомиссара по расширению. Впрочем, пока Словения так и осталась единственной страной, не выдвинувшей своего кандидата официально. И отчасти причиной тому оказалась ни много ни мало сама госпожа фон дер Ляйен. В процессе борьбы за выдвижение женщин глава ЕК, как считается, надавила на власти в Любляне, добившись назначения госпожи Кос вместо ранее выдвинутого Томаша Весела. А это, в свою очередь, крайне возмутило словенскую оппозицию, отказавшуюся от проведения всех заседаний по одобрению нового претендента от страны в состав ЕК до тех пор, пока премьер Роберт Голуб не предаст гласности все детали своей закулисной сделки с главой ЕК.

Буквально за сутки до презентации нового состава ЕК в Евросоюзе грянул новый и совершенно неожиданный скандал, затмивший словенскую историю. В понедельник утром французский еврокомиссар Тьерри Бретон, изначально предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном на второй срок, заявил, что отказывается от переизбрания. Мотивом своего ухода он обозначил происки главы ЕК фон дер Ляйен, отношения с которой все последние пять лет у него не складывались. «Несколько дней назад, в самый последний момент переговоров о составе Еврокомиссии, вы попросили Францию отозвать мое имя — по личным причинам, которые вы ни разу не обсуждали со мной напрямую»,— обвинил господин Бретон уже бывшего босса в письме, которое он тут же обнародовал в соцсети X. И пояснил: госпожа фон дер Ляйен пообещала Парижу более влиятельный портфель в ЕК, если президент Макрон сменит кандидата на более лояльного.

Глава Елисейского дворца был вынужден быстро произвести замену: считаные часы спустя после самоотвода господина Бретона Франция выдвинула своим новым еврокомиссаром уходящего вскоре главу МИДа Стефана Сежурне. И тот факт, что в итоге ему отошла должность одного из шести исполнительных вице-президентов ЕК, ответственного за промышленную стратегию и единый рынок, косвенно подтвердил, что господин Бретон сказал правду.

На пресс-конференции в Страсбурге во вторник журналисты не преминули поинтересоваться у Урсулы фон дер Ляйен обстоятельствами ухода Тьерри Бретона. Но глава ЕК возложила ответственность за это решение на французов, заявив, что Эмманюэль Макрон принял решение «в ходе консультаций с новым премьер-министром Мишелем Барнье», а она тут ни при чем.

Новым моментом в ЕК стало появление пары новых постов. Одним из них стал еврокомиссар по обороне.

Изначально предполагалось, что на фоне событий вокруг Украины этот портфель по значимости будет сопоставим с экономическими должностями, за которые в ЕС традиционно борются все, однако со временем он растерял большую часть своей привлекательности. Например, глава польского МИДа Радослав Сикорский, которому долгое время прочили эту роль, еще в начале лета заявил, что ему это неинтересно (пусть даже кандидатом в еврокомиссары от Варшавы стал и не он). В итоге этот комиссариат отошел экс-премьеру Литвы Андрюсу Кубилюсу.

Другая новая должность в ЕК — еврокомиссар по здравоохранению и защите животных.

Получить ее, по информации издания Politico, «на самом деле никто не хотел». В результате этот пост достался еврокомиссару от Венгрии Оливеру Вархели, что на фоне натянутых отношений Будапешта и Брюсселя вряд ли можно счесть чем-то, кроме попытки Урсулы фон дер Ляйен немного уязвить венгерского премьера Виктора Орбана.

Единственными, кого искренне порадовало появление такого направления в деятельности ЕК, стали «зеленые». «Спасибо фон дер Ляйен за комиссара по защите животных и за то, что она откликнулась на требования граждан»,— написала на сайте X евродепутат от «зеленых» и председатель группы ЕП по защите животных Тилли Метц, выразив при этом сомнения в правильности выбора на эту роль члена венгерской правой партии «Фидес».

Наталия Портякова