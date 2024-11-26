Курс доллара на международном рынке Forex превысил 105 рублей, евро — 110 рублей

Курс американского доллара на мировом валютном рынке Forex на 11:20 мск вырос до 105,2 руб., следует из данных Investing.com. Курс евро достиг 110,2 руб.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 26 ноября, составляет 103,7908 руб.

Курс юаня к рублю на Московской бирже растет на 0,42%, до 14,4 руб. Индекс Мосбиржи с утра обновил минимум 2024 года, опустившись до 2504,85 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

22 ноября внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку 103 руб. Вчера, 25 ноября, индекс Мосбиржи обновил минимум с 3 сентября. В лидерах падения оказались акции «Газпрома» и Сбербанка, потерявшие в цене 1,7% и 2,2%.

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