Индекс Мосбиржи обновил минимум 2024 года

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) снизился на 1,02% и опустился до уровня 2504,85 пункта, следует из данных торгов по состоянию на 10:09 мск. Индикатор обновил минимум текущего года, установленный ранее на уровне 2512,07 пункта. Индекс РТС упал на 1,04%, до 760,01 пункта. К 10:49 мск индекс Мосбиржи составляет 2519,79.

Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 10,25 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 14,483 руб. К 10:02 мск курс юаня составил 14,506 руб. (+12,55 коп.), впервые превысив 14,5 руб. с 29 марта 2022 года. К 10:49 мск юань растет на 0,11%, до 14,49 руб.

Накануне, 25 ноября, индекс Мосбиржи обновил минимум с 3 сентября. Во время торговой сессии индекс снижался до значения 2517,58 пункта. По итогам основной сессии он снизился почти на 2%, до 2530,7 пункта. За две недели российский фондовый индикатор потерял более 9%. В лидерах падения оказались акции «Газпрома» и Сбербанка, потерявшие в цене 1,7% и 2,2%.

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