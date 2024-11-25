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Коммерсантъ FM
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ЦБ установил курс доллара выше 103 рублей впервые с марта 2022 года

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 26 ноября на уровне 103,7908 руб./$, евро — 108,8705 руб./€, юаня — 14,2057 руб./CNY. В последний раз ЦБ устанавливал курс доллара выше 103 руб. 24 марта 2022 года.

На 25 ноября ЦБ установил курс доллара на уровне 102,5761 руб./$, евро — 107,4252 руб./€, юаня — 13,9427 руб./CNY. Таким образом, к 26 ноября доллар подорожал на 1,2147 руб., евро — на 1,4453 руб., юань — на 26,3 копейки.

22 ноября внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 103 руб./$. В тот же день ЦБ впервые с 24 марта 2022 года установил официальный курс доллара выше 102 руб./$ — на отметке 102,58 руб./$.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».

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