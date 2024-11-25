Инвесторы сыграли в геополитику

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) обновил минимум с 3 сентября, приблизившись к уровню 2500 пунктов. За день индекс потерял почти 2%, а за две недели опустился более чем на 9%. По словам экспертов, причина снижения связана с геополитикой, ослаблением рубля и ожиданием дальнейшего роста ключевой ставки. В ближайшее время стоит ожидать высокой волатильности торгов и обновления локальных минимумов, прогнозируют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи в понедельник 25 ноября обновил минимум с 3 сентября. Во время торговой сессии индекс снижался до значения 2517,58 пункта. По итогам основной сессии он снизился почти на 2%, до 2530,7 пункта. За две недели российский фондовый индикатор потерял более 9%. В лидерах падения оказались акции «Газпрома» и Сбербанка, потерявшие в цене 1,7% и 2,2%. Большинство других «голубых фишек» также показали снижение котировок. Редким исключением стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза», прибавившие в цене 0,5%, традиционно растущие в цене на фоне резкого ослабления рубля.

На настроение инвесторов продолжает оказывать давление фактор геополитики, несущий высокие риски, которые закладываются в виде дисконта в акции российских эмитентов, отмечают эксперты.

Сейчас все завязано на геополитической повестке, рынок игнорирует хорошие отчетности компаний, акции не переоцениваются, несмотря на сильное ослабление рубля, подчеркивает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов. Согласно данным Investing.com, котировки доллара на российском внебиржевом рынке превышали 104 руб./$, а ЦБ установил официальный курс американской валюты на отметке 103,8 руб.— максимума с 23 марта 2022 года. С одной стороны, падающий рубль означает большие экспортные доходы, с другой стороны — проинфляционный шок, на который должен будет реагировать ЦБ, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов. К тому же на фоне последних налоговых инициатив усилились опасения дальнейшего повышения фискальной нагрузки на крупный бизнес, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Сильная поддержка у индекса Московской биржи находится в районе полуторалетнего минимума 2512 пунктов, который был установлен в сентябре, считает господин Бабин. По мнению эксперта, даже если эти поддержки будут пробиты, вряд ли фондовый индикатор через месяц будет существенно ниже них, если сильно не ухудшится геополитическая обстановка или цены на нефть не испытают глубокую просадку.

Рынок могли бы поддержать и выплаты промежуточных дивидендов. До конца года и в начале следующего года почти три десятка эмитентов готовятся выплатить акционерам более 1,1 трлн руб. Крупнейшие платежи после утверждения собраниями акционеров ожидаются от «Полюса» (почти 180 млрд руб.), ЛУКОЙЛа (356 млрд руб.), «Роснефти» (387 млрд руб.). Однако с учетом высоких ставок по депозитам вряд ли значительная часть этих средств останется на рынке акций. Возможно, покупки начнутся с временным лагом, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. «Краткосрочные риски для российского рынка акций сохраняются. Превалирующими являются усиление геополитической напряженности и дальнейшее ужесточение ДКП Банком России — высокая ставка повышает привлекательность долгового рынка и депозитов, которые предлагают хорошие доходности с низкими рисками»,— отмечает он.

Ксения Куликова