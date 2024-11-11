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Микроэлектронику взяли под крыло

ГК «Элемент» поставит компоненты для SSJ 100 и МС-21

Производитель микроэлектроники — ГК «Элемент» — договорился с Объединенной авиастроительной компанией (ОАК) о поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других компонентов для производства самолетов SSJ 100 и МС-21. Контракт на сумму более 2 млрд руб. позволит дозагрузить мощности «Элемента», однако, указывают эксперты, из-за невысокой тиражности отечественные компоненты могут оказаться дороже иностранных.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

ГК «Элемент» заключила партнерство с ОАК (объединяет авиастроительные предприятия ИЛ, «Туполев», «Яковлев», конструкторские бюро и т. д.) по поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других компонентов для самолетов на сумму более 2 млрд руб., сообщили “Ъ” в компании. Речь идет о ближнемагистральном самолете SSJ 100 и среднемагистральном МС-21 (оба производит ПАО «Яковлев»).

Как пояснили в ГК «Элемент», пока речь идет о поставке нескольких типов из доступной линейки электронных компонентов для использования в производстве SSJ 100 и МС-21.

Компоненты для них производятся на нескольких предприятиях компании: зеленоградском «Микроне», НИИЭТ и НЗПП «Восток». Партнерство предполагает сотрудничество вплоть до 2030 года с потенциалом расширения закупок других видов электроники и подключения других поставщиков ОАК еще на несколько миллиардов. В ОАК отказались от комментариев.

Еще в 2022 году Новикомбанк выделил 10 млрд руб. на импортозамещение радиоэлектроники в авиации (см. “Ъ” от 7 июля 2022 года). «Если со стороны микроэлектроники 2 млрд руб. — это серьезная сумма, то со стороны авиаотрасли стоимость контракта можно расценивать как незначительную»,— говорит “Ъ” собеседник на рынке электроники. По его оценке, себестоимость к 2027 году одного самолета МС-21 или SJ 100 оценивается в 9 млрд и 5,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 августа).

Стоимость одного электронного компонента у ГК «Элемент» будет зависеть от масштаба выпуска, уточнил “Ъ” другой собеседник среди производителей электроники. «Количество изделий наших производителей, безусловно, меньше зарубежных фабрик, работающих на глобальный рынок. Предполагаем, что они будут дороже в сравнении с иностранными комплектующими»,— подчеркивает он. Однако, добавляет собеседник “Ъ”, доля электронных компонентов в стоимости самолета «ничтожно мала» и в целях обеспечения независимости от иностранных поставщиков можно пойти на удорожание.

Ранее российский транспорт оснащался иностранными электронными компонентами, и, воспользовавшись изменениями в цепочках поставок, связанными с санкционными ограничениями, ГК «Элемент» активно выходит и на авторынок и авиастроение, говорит глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин.

«При этом имеющихся мощностей ГК должно хватить, чтобы обеспечить весь спрос, так как, во-первых, не все производственные линии загружены, а во-вторых, данные компоненты вполне можно производить на имеющейся на фабриках "Элемента" технологической базе»,— говорит он. В начале июля «Ведомости» писали, что ГК «Элемент» начнет изготавливать электронику на основе карбида кремния для электромобилей «Атом». Арсений Брыкин допускает, что в будущем ГК может начать выход и на другие сегменты транспортного рынка — например, поезда или автобусы.

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При этом все иностранные комплектующие заменить невозможно, напоминает представитель производителя электроники Fplus. Также, по его словам, на данный момент технологические возможности и перечень освоенной продукции смогут позволить предприятиям ГК «Элемент» претендовать на ограниченное импортозамещение электроники в самолетах. Представитель компании также добавляет, что электроника, производимая для авиатранспорта, проходит дополнительную проверку из-за повышенного внимания к безопасности полетов.

Тимофей Корнев

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