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Коммерсантъ FM
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Чем известен бывший гендиректор «Яковлева» Андрей Богинский

25 ноября Объединенная авиастроительная корпорация сообщила об увольнении главы ПАО «Яковлев» Андрея Богинского. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Андрей Богинский

Андрей Богинский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Андрей Богинский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Богинский Андрей Иванович родился 11 августа 1974 года в Брянске. В 1996 году окончил факультет экономики и управления Нового гуманитарного университета Натальи Нестеровой, в 2000 году — Дипломатическую академию МИД РФ по специальности «мировая экономика». В 2000 году защитил диссертацию по теме «Субсахарская Африка: валютная политика и механизмы внешнего финансирования развития» в Институте Африки РАН, став кандидатом экономических наук.

В 1994–1995 годах работал экономистом в банке «Национальный кредит». В 1995–1999 годах был директором филиала ОАО «СБС-Агро». С 1999 по 2004 год работал в банке «Первое общество взаимного кредита». Занимал должности управляющего отделением, директора по округу. В 2004–2006 годах — заместитель председателя правления Русского банка развития. С 2006 по 2009 год занимал пост вице-президента по финансам АвтоВАЗа. В 2010–2012 годах — заместитель генерального директора по экономике и финансам ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского».

В мае 2012 года стал директором департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ. С февраля 2015 года по декабрь 2016 года — заместитель главы Минпромторга Дениса Мантурова. С января 2017 года по декабрь 2021 года занимал пост генерального директора холдинга «Вертолеты России». В декабре 2021 года назначен генеральным директором корпорации «Иркут» (в настоящее время — «Яковлев»). Тогда же занял пост заместителя главы Объединенной авиастроительной корпорации по гражданской авиации.

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